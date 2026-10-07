MotoGP Indonesia 2026: orari, tv, meteo e segreti del circuito di Mandalika

Da Motegi a Mandalika senza un attimo di pausa: il Motomondiale sbarca sull'isola di Lombok per il Gran Premio d'Indonesia, diciassettesimo appuntamento della stagione 2026, con una lotta per il titolo mai così equilibrata. Dopo la doppietta Sprint-GP conquistata in Giappone, Marc Marquez ha ridotto ad appena due punti il distacco da Jorge Martin, il margine più piccolo mai registrato tra i primi due del Mondiale dopo sedici Gran Premi. Sulla carta, però, il pendolo potrebbe tornare dalla parte dell'Aprilia: Martin ha già vinto a Mandalika nel 2024, mentre Marquez non ha ancora concluso una gara domenicale su questo circuito e nelle ultime due visite ha lasciato l'Indonesia infortunato. Alle loro spalle non è ancora fuori dai giochi Marco Bezzecchi, terzo a 49 punti dalla vetta e reduce da quattro podi nelle ultime cinque gare domenicali, oltre che velocissimo qui nel 2025. Attenzione anche a Pedro Acosta e Alex Marquez, entrambi desiderosi di riscattare un Motegi complicato, e a Fermin Aldeguer, dominatore dell'edizione dello scorso anno. Cerca invece una svolta Francesco Bagnaia, vincitore a Lombok nel 2023 ma ormai senza podi da sette Gran Premi, mentre Ai Ogura, Raul Fernandez ed Enea Bastianini possono inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice. Con sei round ancora da disputare e Martin e Marquez praticamente appaiati, ogni punto può ormai cambiare il volto del Mondiale. Non resta che scoprire tutti gli orari del weekend qui sotto, con la programmazione completa su Sky, Now e TV8.

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Venerdì 9 ottobre

Prove libere 1: 04.45 – 05.30

Prequalifiche: 09.00 – 10.00

Sabato 10 ottobre

Prove libere 2: 04.10 – 04.40

Qualifiche 1: 04.50 – 05.05

Qualifiche 2: 05.15 – 05.30

Sprint: 09.00

Domenica 11 ottobre

Gara Moto3: 06.00

Gara Moto2: 07.15

Gara MotoGP: 09.00

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Sabato 10 ottobre

Qualifiche MotoGP: 04.50-05.30 (diretta)

Sprint MotoGP: 09.00 (diretta)

Domenica 11 ottobre

Gara Moto3: 06.00 (differita alle 11.00)

Gara Moto2: 07.15 (differita alle 13.15)

Gara MotoGP: 09.00 (differita alle 14.00)