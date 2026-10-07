MotoGP Indonesia 2026: orari, tv, meteo e segreti del circuito di Mandalika

Da Motegi a Mandalika senza un attimo di pausa: il Motomondiale sbarca sull'isola di Lombok per il Gran Premio d'Indonesia, diciassettesimo appuntamento della stagione 2026, con una lotta per il titolo mai così equilibrata. Dopo la doppietta Sprint-GP conquistata in Giappone, Marc Marquez ha ridotto ad appena due punti il distacco da Jorge Martin, il margine più piccolo mai registrato tra i primi due del Mondiale dopo sedici Gran Premi. Sulla carta, però, il pendolo potrebbe tornare dalla parte dell'Aprilia: Martin ha già vinto a Mandalika nel 2024, mentre Marquez non ha ancora concluso una gara domenicale su questo circuito e nelle ultime due visite ha lasciato l'Indonesia infortunato. Alle loro spalle non è ancora fuori dai giochi Marco Bezzecchi, terzo a 49 punti dalla vetta e reduce da quattro podi nelle ultime cinque gare domenicali, oltre che velocissimo qui nel 2025. Attenzione anche a Pedro Acosta e Alex Marquez, entrambi desiderosi di riscattare un Motegi complicato, e a Fermin Aldeguer, dominatore dell'edizione dello scorso anno. Cerca invece una svolta Francesco Bagnaia, vincitore a Lombok nel 2023 ma ormai senza podi da sette Gran Premi, mentre Ai Ogura, Raul Fernandez ed Enea Bastianini possono inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice. Con sei round ancora da disputare e Martin e Marquez praticamente appaiati, ogni punto può ormai cambiare il volto del Mondiale. Non resta che scoprire tutti gli orari del weekend qui sotto, con la programmazione completa su Sky, Now e TV8.
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Venerdì 9 ottobre
Prove libere 1: 04.45 – 05.30
Prequalifiche: 09.00 – 10.00
Sabato 10 ottobre
Prove libere 2: 04.10 – 04.40
Qualifiche 1: 04.50 – 05.05
Qualifiche 2: 05.15 – 05.30
Sprint: 09.00
Domenica 11 ottobre
Gara Moto3: 06.00
Gara Moto2: 07.15
Gara MotoGP: 09.00
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Sabato 10 ottobre
Qualifiche MotoGP: 04.50-05.30 (diretta)
Sprint MotoGP: 09.00 (diretta)
Domenica 11 ottobre
Gara Moto3: 06.00 (differita alle 11.00)
Gara Moto2: 07.15 (differita alle 13.15)
Gara MotoGP: 09.00 (differita alle 14.00)
MotoGP 2026, GP Giappone: Marc Marquez (Ducati)
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- LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO
- LA FRENATA PIU IMPEGNATIVA - BY BREMBO
- IL METEO DEL GP
LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO
Secondo gli ingegneri Brembo che per l’11° anno di fila lavorano a stretto contatto con tutti i team della MotoGP, il Pertamina Mandalika Circuit da 4,301 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 presenta un indice di difficoltà di 3 (Clicca qui per scaricare la scheda del circuito) anche se i freni vengono utilizzati in 9 curve del tracciato per complessivi 26,7 secondi: 2 frenate sono della categoria High, 3 Medium e 4 Low.
LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO
La curva più dura del Pertamina Mandalika Circuit per l’impianto frenante è la prima: le MotoGP scendono da 304 km/h a 103 km/h in 4,4 secondi in cui percorrono 226 metri grazie al carico di 5,7 kg sulla leva del freno. La decelerazione a cui sono soggetti i piloti in quel punto è di 1,5 g, la pressione del liquido freno Brembo tocca i 12,3 bar mentre la temperatura dei dischi in carbonio raggiunge i 590 °C.
IL METEO DEL GP
Venerdì 9 ottobre: parzialmente soleggiato; temperatura 23°-32°; precipitazioni 15%; umidità 62%
Sabato 10 ottobre: parzialmente soleggiato; temperatura 23°-32°; precipitazioni 10%; umidità 59%
Domenica 11 ottobre: per lo più nuvoloso; temperatura 24°-33°; precipitazioni 10%; umidità 58%
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Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.