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MotoGP Indonesia 2026. Fernandez da record nelle prequalifiche, Aprilia domina. Bagnaia risale

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36 minuti fa - Aprilia monopolizza la top 3, Marquez quinto. Bagnaia torna direttamente in Q2

Raul Fernandez firma il record di Mandalika davanti a Bezzecchi e Martin. Marquez è quinto, mentre Bagnaia ritrova finalmente l’accesso diretto alla Q2
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Raul Fernandez firma il nuovo record di Mandalika e guida una clamorosa tripletta Aprilia nelle prequalifiche del Gran Premio d’Indonesia. Dopo il ritardo di 35 minuti dovuto a un problema al sistema di cronometraggio della Moto2, il pilota Trackhouse si dimostra il più efficace sia sul passo sia nel time attack e chiude in 1’28”725, rifilando 219 millesimi a Marco Bezzecchi e ben 481 al leader del Mondiale Jorge Martin. Il dominio delle RS-GP è evidente anche dal margine sul primo degli inseguitori: Pedro Acosta porta la KTM al quarto posto ma paga già 669 millesimi, mentre Marc Marquez è quinto a 701, ancora una volta miglior pilota Ducati su una pista che sulla carta avrebbe dovuto metterlo maggiormente in difficoltà. Alle sue spalle chiudono Fabio Di Giannantonio, sesto, e Fabio Quartararo, settimo nonostante una brutta caduta alla curva 8.

Bagnaia ritrova la Q2, Bastianini precipita

La Ducati riesce comunque a portare cinque moto direttamente in Q2: oltre a Marquez e Di Giannantonio passano Alex Marquez, ottavo nonostante una scivolata alla curva 16, Franco Morbidelli, nono, e soprattutto Francesco Bagnaia, decimo. Per Pecco è un risultato tutt’altro che banale, perché l’accesso diretto alla fase decisiva delle qualifiche gli mancava dal GP d’Olanda. Restano invece fuori per meno di un decimo le Yamaha di Alex Rins e Jack Miller, undicesimo e dodicesimo, mentre Ai Ogura è 13° e dovrà passare dalla Q1 insieme a Luca Marini, 14°, e a Fermin Aldeguer, 15° dopo una sessione complicata da una caduta e da un problema tecnico. Più indietro Toprak Razgatlioglu, Brad Binder e Johann Zarco, mentre Diogo Moreira è 19° dopo una scivolata alla curva 11. Giornata da dimenticare per Enea Bastianini, caduto due volte e soltanto 21° davanti ad Aleix Espargaro; il riminese vede così interrompersi bruscamente il buon momento mostrato a Motegi.

Risultati prequalifiche MotoGP Indonesia 2026

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Simone Valtieri
Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.

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