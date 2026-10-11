MotoGP 2026

MotoGP Indonesia 2026, le pagelle di Mandalika

Avatar di Simone Valtieri,

9 ore fa - Le pagelle di MotorBox dopo il MotoGP dell'Indonesia al Mandalika International Circuit

Le pagelle di MotorBox dopo il MotoGP dell'Indonesia al Mandalika International Circuit: Bezzecchi letale come un cobra, Fernandez generoso, Martin intelligente
Benvenuto nello Speciale MOTOGP INDONESIA 2026, composto da 6 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario MOTOGP INDONESIA 2026 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

Le pagelle del Gran Premio dell'Indonesia al Mandalika International Circuit. Bez letale come un cobra batte un Fernandez generoso e dolorante. Martin intelligente, Ogura solito finale sprint. Acosta che grinta! I Fratelli Marquez limitano i danni. Diggia crolla a metà gara, Bagnaia: crisi senza fine. Tutti i voti della gara di Mandalika li trovate qui sotto.

Clicca qui per leggere la cronaca del GP dell'Indonesia

MARCO BEZZECCHI - 10 - Due terzi di gara li passa in scia a Fernandez, poi decide che è ora, lo passa e se ne va! Il peccato è per le troppe cadute, un Bez così è di sicuro da mondiale

RAUL FERNANDEZ - VOTO 9,5 - L'unico errore della gara lo fa quando pizzica il freno proprio mentre viene sorpassato da Bez, ma con un dito K.O. il suo è un grandissimo weekend.

JORGE MARTIN - VOTO 8,5 - Ci sono giorni in cui bisogna accontentarsi, e lui parte più piano del solito, poi sorpassa chi doveva (tra cui Marc) e va a riprendersi la vetta iridata.

AI OGURA - VOTO 8 - Solita gara intelligente del SamurAi, emerge come sempre nel finale lottando con un coriaceo Acosta e va a completare il poker di Aprilia sulla pista indonesiana!

PEDRO ACOSTA - VOTO 8 - Scatta nono ma si porta subito a ridosso del podio, peccato che deve rallentare per la pressione delle gomme. Poi la solita grinta ma deve arrendersi ad Ogura.

MARC MARQUEZ - 7 - Mandalika continua a essere una pista nemica, nonostante la vittoria di ieri nella Sprint, oggi invece lotta con la pressione per tutta la gara e si accontenta della P6.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 5 - Non una gran partenza, poi però si mette a lottare per la quarta posizione, ma nell'ultimo quarto di gara la gomma è finita e sprofonda in P8

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 4 - Dopo una partenza decente, nell quale perde una sola posizione, si mette in scia a Marini, ma fatica e al sesto giro si stende: un incubo senza fine.

I voti degli altri

ALEX MARQUEZ - VOTO 6,5 - Non una gara da protagonista, ma alla fine la P7 è buona.

FABIO QUARTARARO - VOTO 7 - Prende la top ten al via e la mantiene, sfiorando la P8!

ENEA BASTIANINI - VOTO 6,5 - Arpiona la top ten nel finale passando Binder e Marini.

BRAD BINDER - VOTO 6 - Il premio ''not great not terrible'' a lui. 11° quasi tutto il giorno

LUCA MARINI - VOTO 6 - Da 10° a 12° nel finale, ma resta la miglior Honda per distacco.

JOHANN ZARCO - VOTO 6 - Ok, è la seconda Honda, ma rimontando da P19 a P13.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 6 - Parte male, scivola in fondo, poi un po' recupera: P14

ALEX RINS - VOTO 6 - Dopo un buon avvio perde qualche posizione ma resta in zona punti.

DIOGO MOREIRA - VOTO 5 - Non è stato il suo GP, ha faticato da venerdì e finisce P16.

MAVERICK VINALES - VOTO 5 - Non è ancora in forma, ma arriva veramente staccato.

TOPRAK RAZGATLIOGLU - VOTO SV - Era penultimo quando si è dovuto ritirare.

JACK MILLER - VOTO 4 - Si stende al giro 6 mentre navigava snelle posizioni di rincalzo.

FERMIN ALDEGUER - VOTO 4 - Dall'altare alla ghiaia, non ripete il 2025, si stende subito

Joan Mir non partecipa alla gara perché infortunato.

VEDI ANCHE
MotoGP 2026: classifica piloti, costruttori e team
MotoGP 2026: classifica piloti, costruttori e team
MotoGP Indonesia 2026, risultati e cronaca della Sprint
MotoGP Indonesia 2026. Marquez vince la Sprint, Martin scivola quarto. Bezzecchi subito ko
MotoGP Indonesia 2026, risultati e cronaca della gara
MotoGP Indonesia 2026. Bezzecchi guida il poker di Aprilia, Martin torna leader. Marquez 6°
Tags
motogp 2026pagelle motogpMandalika

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Simone Valtieri
Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.

Gli articoli di Simone

MotoGP Indonesia 2026