MotoGP Indonesia 2026, le pagelle di Mandalika

Le pagelle del Gran Premio dell'Indonesia al Mandalika International Circuit. Bez letale come un cobra batte un Fernandez generoso e dolorante. Martin intelligente, Ogura solito finale sprint. Acosta che grinta! I Fratelli Marquez limitano i danni. Diggia crolla a metà gara, Bagnaia: crisi senza fine. Tutti i voti della gara di Mandalika li trovate qui sotto.

MARCO BEZZECCHI - 10 - Due terzi di gara li passa in scia a Fernandez, poi decide che è ora, lo passa e se ne va! Il peccato è per le troppe cadute, un Bez così è di sicuro da mondiale

RAUL FERNANDEZ - VOTO 9,5 - L'unico errore della gara lo fa quando pizzica il freno proprio mentre viene sorpassato da Bez, ma con un dito K.O. il suo è un grandissimo weekend.

JORGE MARTIN - VOTO 8,5 - Ci sono giorni in cui bisogna accontentarsi, e lui parte più piano del solito, poi sorpassa chi doveva (tra cui Marc) e va a riprendersi la vetta iridata.

AI OGURA - VOTO 8 - Solita gara intelligente del SamurAi, emerge come sempre nel finale lottando con un coriaceo Acosta e va a completare il poker di Aprilia sulla pista indonesiana!

PEDRO ACOSTA - VOTO 8 - Scatta nono ma si porta subito a ridosso del podio, peccato che deve rallentare per la pressione delle gomme. Poi la solita grinta ma deve arrendersi ad Ogura.

MARC MARQUEZ - 7 - Mandalika continua a essere una pista nemica, nonostante la vittoria di ieri nella Sprint, oggi invece lotta con la pressione per tutta la gara e si accontenta della P6.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 5 - Non una gran partenza, poi però si mette a lottare per la quarta posizione, ma nell'ultimo quarto di gara la gomma è finita e sprofonda in P8

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 4 - Dopo una partenza decente, nell quale perde una sola posizione, si mette in scia a Marini, ma fatica e al sesto giro si stende: un incubo senza fine.

I voti degli altri

ALEX MARQUEZ - VOTO 6,5 - Non una gara da protagonista, ma alla fine la P7 è buona.

FABIO QUARTARARO - VOTO 7 - Prende la top ten al via e la mantiene, sfiorando la P8!

ENEA BASTIANINI - VOTO 6,5 - Arpiona la top ten nel finale passando Binder e Marini.

BRAD BINDER - VOTO 6 - Il premio ''not great not terrible'' a lui. 11° quasi tutto il giorno

LUCA MARINI - VOTO 6 - Da 10° a 12° nel finale, ma resta la miglior Honda per distacco.

JOHANN ZARCO - VOTO 6 - Ok, è la seconda Honda, ma rimontando da P19 a P13.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 6 - Parte male, scivola in fondo, poi un po' recupera: P14

ALEX RINS - VOTO 6 - Dopo un buon avvio perde qualche posizione ma resta in zona punti.

DIOGO MOREIRA - VOTO 5 - Non è stato il suo GP, ha faticato da venerdì e finisce P16.

MAVERICK VINALES - VOTO 5 - Non è ancora in forma, ma arriva veramente staccato.

TOPRAK RAZGATLIOGLU - VOTO SV - Era penultimo quando si è dovuto ritirare.

JACK MILLER - VOTO 4 - Si stende al giro 6 mentre navigava snelle posizioni di rincalzo.

FERMIN ALDEGUER - VOTO 4 - Dall'altare alla ghiaia, non ripete il 2025, si stende subito

Joan Mir non partecipa alla gara perché infortunato.

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