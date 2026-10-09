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MotoGP Indonesia 2026. Bezzecchi vola nelle libere, Marquez sorprende. Bagnaia in affanno

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2 ore fa - Aprilia subito competitiva con Martin terzo e Fernandez quinto. Acosta è quarto

Bezzecchi apre il weekend di Mandalika davanti a Marquez e Martin. Tre Aprilia sono nelle prime cinque, mentre Bagnaia fatica ed è solo 13°
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Marco Bezzecchi detta il ritmo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Indonesia e conferma subito il feeling dell’Aprilia con il circuito di Mandalika. Il riminese chiude in testa in 1’30”132, mostrando anche un passo particolarmente costante, ma alle sue spalle sorprende Marc Marquez: su una pista tradizionalmente poco favorevole al #93 e alla Ducati, il campione in carica risale nel finale fino alla seconda posizione a 237 millesimi. Appena 29 millesimi più indietro c’è il leader del Mondiale Jorge Martin, terzo con l’altra RS-GP ufficiale, mentre Pedro Acosta porta la KTM al quarto posto realizzando il suo 1’30”426 con gomma usata. L’ottimo avvio Aprilia è completato dalla quinta posizione di Raul Fernandez, a 402 millesimi dalla vetta.

Ducati VR46 in top 10, Bagnaia torna a faticare

Alle spalle dei primi cinque si piazzano le due Ducati VR46, con Franco Morbidelli sesto davanti a Fabio Di Giannantonio, mentre Fabio Quartararo porta la Yamaha all’ottavo posto. Seguono le due Gresini di Fermin Aldeguer, nono nonostante una caduta alla curva 1, e Alex Marquez, decimo. Più indietro Enea Bastianini, dodicesimo e lontano dai livelli mostrati a Motegi, mentre è ancora più complicata la mattinata di Francesco Bagnaia: il piemontese scivola progressivamente fino alla 13ª posizione, dopo aver rischiato anche in un impeding con Toprak Razgatlioglu e in un salvataggio alla curva 3. Le Honda faticano, con Johann Zarco 14° e Luca Marini soltanto 18°. Ancora più indietro Diogo Moreira, caduto alla curva 1, e Ai Ogura, 21° dopo una scivolata alla curva 8. Chiude il gruppo Aleix Espargaro, al rientro dopo l’infortunio alla schiena e schierato dalla Honda al posto dell’indisponibile Joan Mir.

Risultati prove libere MotoGP Indonesia 2026

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Simone Valtieri
Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.

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