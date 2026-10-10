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MotoGP Indonesia 2026. Marquez vince la Sprint, Martin scivola quarto. Bezzecchi subito ko

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9 minuti fa - Ogura e Di Giannantonio sul podio, Martin chiude quarto. Bezzecchi fuori subito

Marquez vince la Sprint di Mandalika e torna leader con 4 punti su Martin, quarto dopo un errore nel finale. Ogura e Di Giannantonio sul podio
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Marc Marquez sovverte i pronostici e conquista la Sprint del Gran Premio d’Indonesia, centrando l’ottavo successo del sabato della sua stagione e tornando al comando del Mondiale. Il caos comincia già alla prima curva: Raul Fernandez e Marco Bezzecchi, partiti dalla prima fila, scattano male, mentre Fabio Di Giannantonio e Marquez forzano la staccata all’interno arrivando anche a toccarsi. Il contatto provoca l'inserimento della prima marcia per Diggia che va lungo, il #93 deve a sua volta rialzare leggermente la Ducati, Bezzecchi è costretto ad allargare a sua volta e finisce per entrare in contatto con Fernandez: entrambi cadono e la loro gara termina praticamente prima di cominciare. Ad approfittarne è Jorge Martin, che trova il varco all’interno e prende il comando davanti al rivale per il titolo. L’Aprilia sembra avere il ritmo per scappare e costruisce circa un secondo e mezzo di margine, ma a cinque giri dalla fine Martin rallenta improvvisamente, apparentemente per gestire la pressione della gomma anteriore, e lascia passare Marquez.

Martin sbaglia nel finale, Marquez torna leader

Il confronto tra i due contendenti sembra destinato a riaccendersi negli ultimi giri, perché Martin rimane vicino alla Ducati, ma al penultimo passaggio commette un errore pesantissimo andando lungo alla curva 16. Marquez può così involarsi verso la vittoria, mentre il madrileno perde altre due posizioni e viene superato da Ai Ogura e Fabio Di Giannantonio. Il giapponese porta l’Aprilia Trackhouse al secondo posto a soli 509 millesimi dal vincitore e ritrova il podio Sprint che gli mancava da Silverstone; Diggia festeggia invece il suo 28° compleanno con il terzo posto e il primo podio dopo la pausa estiva. Martin chiude solamente quarto e il bilancio in ottica iridata è pesante: arrivato a Mandalika con due punti di vantaggio, ora si ritrova a 4 lunghezze da Marquez. Ancora peggio va a Bezzecchi, che con lo zero odierno scivola a 59 punti dalla vetta.

Bagnaia centra la top 8, Acosta paga un Long Lap

Alex Marquez chiude quinto con la Ducati Gresini davanti a Pedro Acosta, sesto nonostante un Long Lap Penalty rimediato per aver superato troppe volte i limiti della pista. Settimo Fermin Aldeguer, mentre Francesco Bagnaia porta a casa l’ottavo posto e i due punti che ne conseguono, centrando almeno l’obiettivo della top 8 indicato alla vigilia. Fabio Quartararo completa la zona punti in nona posizione davanti ad Alex Rins, mentre Enea Bastianini è undicesimo e precede la prima Honda, quella di Johann Zarco. Più indietro gli altri italiani, con Franco Morbidelli 14° e Luca Marini 15°. Alle spalle del gruppo chiude anche Toprak Razgatlioglu, regolarmente al via nonostante la lussazione alla spalla destra rimediata nella FP2.

Risultati Sprint MotoGP Indonesia 2026

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Simone Valtieri
Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.

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