Bezzecchi riassapora la vittoria, ma ammette: "Mondiale ormai più perso che vinto"

Quattro mesi e mezzi dopo il trionfo al Mugello, Marco Bezzecchi è tornato alla vittoria nel GP Indonesia, conquistando a Mandalika un successo che aspettava dal GP Italia. Il pilota Aprilia si è così riscattato dopo il ritiro nella Sprint del sabato, quando un contatto alla prima curva con Raúl Fernández aveva messo fine alla sua gara. Un'altalena di emozioni che il riminese ha affrontato nel suo commento al weekend appena trascorso.

L'avvio promettente e l'incidente con Fernandez

Il fine settimana era iniziato nel migliore dei modi per Bezzecchi, primo nelle FP1 e secondo nelle Practice, con un buon passo e una moto competitiva. La seconda posizione in griglia aveva poi confermato le sue ambizioni, prima dell'incidente nella Sprint che aveva coinvolto anche il compagno di marca: “Dispiace. Tanto”, ha ammesso Bezzecchi ripensando all'episodio. Il pilota ha spiegato di essersi confrontato con Fernández dopo il contatto, chiarendo la situazione e scusandosi reciprocamente per gli eventuali errori: “Per me la cosa importante è che ci sia sempre rispetto”.

A tough pill to swallow for Bez and @25raulfernandez 😔 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/6hchH4BCFT — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 10, 2026

La domenica gli ha offerto l'occasione per voltare pagina. Bezzecchi ha mantenuto la calma nelle prime fasi della gara, mentre Fernández dettava un ritmo particolarmente elevato, per poi avvicinarsi progressivamente al pilota spagnolo. A nove giri dalla fine è riuscito a portarsi al comando, difendendo la posizione fino alla bandiera a scacchi: “Era dal Mugello che non vincevo e tornare sul gradino più alto del podio, dopo tutto quello che abbiamo passato negli ultimi mesi, è stata una soddisfazione enorme. Questa vittoria ci voleva”, ha spiegato il pilota italiano, ricordando le difficoltà incontrate dopo l'infortunio al Sachsenring.

Poker Aprilia, un risultato storico

Il successo di Bezzecchi ha completato una domenica eccezionale per Aprilia. La casa di Noale ha piazzato quattro RS-GP nelle prime quattro posizioni: Bezzecchi ha vinto davanti a Fernández, con Jorge Martin terzo e Ai Ogura quarto. Un risultato che il pilota italiano ha voluto condividere con tutta la squadra, sottolineando il lavoro svolto anche nei momenti più difficili: “Questa vittoria ci voleva per me, ma soprattutto per tutti i ragazzi della squadra. Loro non hanno mai smesso di lavorare, neanche nei momenti più complicati. Mi hanno sempre dato una grande forza e io cerco ogni volta di restituire almeno una parte di quello che fanno per me”.

MotoGP 2026, GP Indonesia: Marco Bezzecchi (Aprilia)

Bezzecchi ha evidenziato anche il valore del poker Aprilia, definendolo un risultato storico e una conferma del lavoro svolto dall'intera struttura. Nel suo bilancio del weekend ha ricordato inoltre un altro dato significativo: quella di Mandalika è stata la 300ª vittoria di un pilota italiano nella classe regina.

Bezzecchi non si arrende, ma il Mondiale è in salita

Il successo indonesiano permette a Bezzecchi di ritrovare fiducia, ma la situazione in campionato resta complicata: sono 46 i punti di ritardo da Martin e 44 quelli da Marc Marquez. Con cinque gare ancora da disputare, il pilota Aprilia è consapevole che recuperare il terreno perso non sarà semplice: “Per quanto riguarda il Mondiale, sappiamo tutti com'è la situazione. Mancano cinque gare e recuperare non sarà facile. Anzi, in questo momento è più perso che vinto”, ha ammesso Bezzecchi. Parole che fotografano le difficoltà della sua rincorsa, senza però cambiare l'approccio alle gare. “Questo non cambia il mio modo di affrontare le corse. A me piace andare in moto. Mi piace guidare, lavorare con la mia squadra, cercare di migliorare e anche soffrire quando le cose non vanno come vorrei”.

Il pilota italiano ha quindi ricordato quanto sia importante godersi i momenti positivi dopo le giornate più complicate: “Le giornate difficili sono tante. E proprio per questo bisogna godersi quelle belle. Come questa”. Il GP Indonesia rappresenta così un punto di ripartenza per Bezzecchi e Aprilia. La rincorsa al titolo rimane in salita, ma la vittoria di Mandalika e il risultato di squadra danno nuovo slancio al finale di stagione, con la speranza di bissare quel filotto di successi che aveva caratterizzato l'avvio di campionato del riminese.

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