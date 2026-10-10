MotoGP Indonesia 2026. Prima pole per Raul Fernandez, Bezzecchi secondo. Marquez precede Martin

Raul Fernandez completa fin qui un weekend quasi perfetto conquistando la prima pole position della carriera in MotoGP nelle qualifiche del Gran Premio d’Indonesia. Dopo aver dominato le prequalifiche del venerdì, lo spagnolo della Trackhouse porta l’Aprilia davanti a tutti anche in Q2 con 1’28”852, senza riuscire a migliorare il record firmato il giorno precedente ma precedendo di 109 millesimi Marco Bezzecchi. Il riminese può recriminare per la bandiera gialla provocata dalla caduta di Fermin Aldeguer alla curva 16, che lo costringe ad abortire un tentativo molto promettente. A completare la prima fila c’è un ritrovato Fabio Di Giannantonio, terzo a 196 millesimi nel giorno del suo 28° compleanno e miglior pilota Ducati: per il romano è il ritorno tra i primi tre in qualifica dopo il GP di Germania.

Marquez precede Martin, Bagnaia resta lontano

Alle spalle della prima fila va in scena anche il confronto tra i due contendenti al Mondiale. Marc Marquez chiude quarto in 1’29”118 e nel secondo run si mette alle spalle di Jorge Martin, che non riesce a fare meglio del quinto posto e termina appena 34 millesimi dietro al rivale. È il peggior risultato in qualifica del leader iridato a Mandalika. Fermin Aldeguer, nonostante la caduta nel finale, completa la seconda fila, mentre Ai Ogura trasforma il passaggio dalla Q1 nel settimo tempo davanti ad Alex Marquez e Pedro Acosta. Più complicata la sessione di Francesco Bagnaia: dopo aver ritrovato venerdì l’accesso diretto alla Q2, Pecco non va oltre il decimo posto, a 934 millesimi dalla pole. Completano le prime quattro file Franco Morbidelli e Fabio Quartararo.

Q1: Aldeguer e Ogura passano, Bastianini ancora in difficoltà

La Q1 premia Aldeguer e Ogura, separati da appena 90 millesimi, mentre Alex Rins rimane fuori dalla Q2 per poco più di un decimo. Quarto nella sessione e quindi 14° in griglia Enea Bastianini, protagonista di un’altra caduta alla curva 1 dopo le due del venerdì: il weekend indonesiano continua così a essere molto più complicato rispetto a quello vissuto a Motegi. Luca Marini è 15° e migliore delle Honda, davanti a Brad Binder, Jack Miller e Maverick Viñales. Notevole invece lo sforzo di Toprak Razgatlioglu, tornato in sella dopo la lussazione alla spalla destra rimediata nell’highside della FP2 e capace di chiudere 19°. Le tre Honda di Johann Zarco, Diogo Moreira e Aleix Espargaro occupano le ultime posizioni dello schieramento.

Risultati qualifiche MotoGP Indonesia 2026

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