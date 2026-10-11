MotoGP Indonesia 2026. Bezzecchi guida il poker di Aprilia, Martin torna leader. Marquez 6°

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Marco Bezzecchi torna finalmente alla vittoria nel Gran Premio d’Indonesia e guida una giornata storica per l’Aprilia, che monopolizza le prime quattro posizioni a Mandalika. Il riminese, che non vinceva dalla gara del Mugello, sbaglia leggermente la prima staccata e lascia inizialmente strada al poleman Raul Fernandez, ma nella seconda metà della corsa cambia passo: al 19° dei 27 giri attacca lo spagnolo alla curva 1, prende il comando e da quel momento scappa via fino a chiudere con 4”260 di vantaggio. È la quinta vittoria stagionale di Bezzecchi e anche il 300° successo di un pilota italiano nella classe regina.
BEZZECCHI HITS THE FRONT ⚔️#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/emoOAb3AAl— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 11, 2026
Fernandez stringe i denti, Martin torna in testa al Mondiale
Alle spalle di Bezzecchi, Raul Fernandez firma una gara di enorme sostanza nonostante la frattura all’indice della mano destra rimediata il giorno precedente. Il pilota Trackhouse guida per 18 giri e, una volta superato, resiste fino al traguardo conquistando un prezioso secondo posto. Più complicata la corsa di Jorge Martin, scivolato fino alla sesta posizione nelle prime fasi e costretto a rimontare: quando torna terzo, i primi due sono ormai troppo lontani e il madrileno preferisce amministrare. I 16 punti conquistati gli permettono però di tornare al comando del Mondiale con 2 lunghezze di vantaggio su Marc Marquez.
Ai-bsolute cinema 🎞️#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/mKMFDysfhk— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 11, 2026
Ogura completa il poker Aprilia, Marquez soltanto sesto
La festa della Casa di Noale viene completata da Ai Ogura, protagonista di una bella rimonta dalla terza fila. Il giapponese raggiunge nel finale Pedro Acosta e Marc Marquez, impegnati in una gara condizionata anche dalla necessità di gestire la pressione della gomma anteriore, e a tre giri dalla fine supera la KTM conquistando il quarto posto. Acosta chiude così quinto e migliore tra i piloti non Aprilia, mentre Marquez deve accontentarsi della sesta posizione a 10”778 da Bezzecchi. Nonostante una pista particolarmente favorevole alle RS-GP e un fine settimana difficile per Ducati, il campione in carica lascia Mandalika con appena due punti da recuperare su Martin. Per Bezzecchi, invece, il successo riduce il distacco dalla vetta a 46 punti, margine ancora pesante nella rincorsa al titolo.
The position switch once again between @marcmarquez93 and @37_pedroacosta 🔄#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/wOXq1zMdOV— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 11, 2026
Bagnaia cade, Ducati lontane. Marini è la migliore Honda
Le difficoltà Ducati sono confermate anche dal settimo posto di Alex Marquez e dall’ottavo di Fabio Di Giannantonio, mentre Francesco Bagnaia completa l'ennesimo weekend da dimenticare cadendo alla curva 17 dopo appena sei giri. Fabio Quartararo porta la Yamaha al nono posto davanti a Enea Bastianini, quindi Brad Binder e Luca Marini, dodicesimo e migliore delle Honda. Johann Zarco è 13° davanti a Franco Morbidelli, mentre Alex Rins conquista l’ultimo punto disponibile. Fuori anche Fermin Aldeguer e Jack Miller nelle prime fasi, mentre Toprak Razgatlioglu si ritira dopo otto giri. La superiorità mostrata dall’Aprilia per tutto il weekend si traduce così in un risultato senza precedenti per la Casa di Noale: quattro RS-GP nelle prime quattro posizioni.
LAST YEAR'S WINNER IS DOWN 💥@aldeguer54 is OUT #IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/8TQkvkfJK2— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 11, 2026
Griglia di partenza MotoGP Indonesia 2026
Here's the updated #MotoGP grid 👀#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/bvAusPA6A1— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 11, 2026
Risultati gara MotoGP Indonesia 2026
Marco Bezzecchi gets back on the top step, with @25RaulFernandez and @88jorgemartin completing the podium 🙌#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/burJPvunVU— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 11, 2026
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Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.