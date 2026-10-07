MotoGP dal 2027 cambia il format del weekend: qualifiche separate per Sprint e GP

La MotoGP cambierà volto dal 2027 non soltanto per l'arrivo delle nuove moto e del nuovo regolamento tecnico, ma anche per una rivoluzione completa del format del weekend. La novità principale sarà l'introduzione di una sessione di qualifica specifica per la Sprint, con una griglia indipendente rispetto a quella della gara lunga della domenica. In pratica, ogni fine settimana avrà due qualifiche e due griglie differenti. Il venerdì inizierà con una FP1 da 45 minuti, come oggi, seguita però da una nuova FP2 da 30 minuti che non avrà alcun valore per l'accesso alle sessioni successive. La giornata si chiuderà poi con una Sprint Qualifying da 15 minuti aperta a tutti i piloti, destinata a stabilire l'ordine di partenza della Sprint del sabato. Scompare quindi il sistema attuale nel quale il turno del venerdì seleziona direttamente i piloti destinati alla Q2 e, allo stesso tempo, le qualifiche del sabato decidono entrambe le griglie.

MotoGP 2026

Il sabato qualifica il GP, la domenica sparisce il Warm Up

Il sabato mattina sarà invece dedicato alla gara lunga: dopo una FP3 da 20 minuti, tutti i piloti parteciperanno alla Q1 del Gran Premio, anch'essa da 15 minuti, con i primi 12 qualificati che accederanno alla successiva Q2, sempre da 15 minuti. Saranno queste due sessioni a comporre esclusivamente la griglia della gara di domenica, mentre nel pomeriggio la Sprint scatterà secondo l'ordine stabilito il venerdì. Cambierà anche la domenica: Moto3 e Moto2 correranno prima della classe regina e il tradizionale Warm Up MotoGP verrà eliminato. Al suo posto, prima del GP, la pit lane resterà aperta per dieci minuti, consentendo ai piloti di effettuare più giri di ricognizione e un breve shakedown prima della partenza. Il nuovo format punta così a rendere ogni giornata più autonoma e significativa, aumentando il peso sportivo del venerdì e separando nettamente Sprint e Gran Premio.

MotoGP 2027: il nuovo weekend in sintesi

Giorno Sessione Durata / funzione Venerdì FP1 45 minuti FP2 30 minuti Qualifica Sprint 15 minuti, decide la griglia della Sprint Sabato FP3 20 minuti Q1 Gran Premio 15 minuti, partecipano tutti i piloti Q2 Gran Premio 15 minuti, accedono i migliori 12 della Q1 Sprint MotoGP Griglia stabilita dalla Qualifica Sprint Domenica Gara Moto3 — Gara Moto2 — Gara MotoGP Griglia stabilita dalle qualifiche del GP

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