MotoGP Giappone 2026. Marquez vince e si porta a -2 da Martin. Bravi Bezzecchi e Bastianini

Marquez batte Martin e lo avvicina in classifica. Bezzecchi resiste a un super Bastianini. Bagnaia in top ten, Marini e Morbidelli in zona punti. Diggia non pervenuto

Marc Marquez completa un weekend perfetto nel Gran Premio del Giappone e, dopo il successo nella Sprint, conquista anche la gara domenicale di Motegi, centrando la quinta doppietta stagionale. Il campione in carica parte alle spalle di Jorge Martin, che difende la pole e mantiene il comando nelle prime fasi, mentre i due costruiscono subito un piccolo margine sul resto del gruppo. Marquez studia il rivale per tutta la prima parte della corsa, poi all’11° giro rompe gli indugi e lo supera all’interno della curva 9. Una volta davanti, il pilota Ducati porta rapidamente il vantaggio vicino al secondo e risponde con due giri veloci consecutivi quando Martin prova ad avvicinarsi. Al traguardo il margine è di 1”363 e per Ducati arriva anche la 100ª vittoria in MotoGP dall’arrivo di Gigi Dall’Igna alla guida del progetto.

Martin limita i danni: ora il Mondiale è separato da due punti

Di fronte a un Marquez difficilmente attaccabile, Martin porta a casa un secondo posto pesantissimo in ottica campionato. Il pilota Aprilia non riesce a replicare al ritmo del rivale dopo il sorpasso, ma evita rischi inutili e conserva la testa della classifica con appena 2 punti di vantaggio. Marquez lascia così Motegi dopo aver recuperato dieci lunghezze nell’arco del weekend e rilancia completamente la corsa al titolo. Alle loro spalle Marco Bezzecchi occupa a lungo senza particolari pressioni la terza posizione, ma nel finale deve difendersi dal ritorno furioso di Enea Bastianini: il riminese dell’Aprilia conserva il podio per appena 78 millesimi, ma scivola a 49 punti da Martin e vede complicarsi ulteriormente la rincorsa iridata.

LAST LAP



The 93 leads but can Bez cling onto the last podium step? 👀#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/608w2BQ2dD — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 4, 2026

Bastianini sfiora il podio, lotta Aprilia-KTM per il quinto posto

Enea Bastianini chiude dunque quarto, ma lascia il Giappone con una prestazione nettamente superiore alle ultime uscite: nel finale gira su tempi da leader e arriva praticamente sulla ruota di Bezzecchi. Molto più staccato il gruppo successivo, nel quale le due Aprilia Trackhouse e la KTM di Pedro Acosta danno vita alla battaglia più vivace della seconda metà di gara. A spuntarla è Raul Fernandez, quinto davanti all’idolo di casa Ai Ogura e ad Acosta, settimo e lontano dai protagonisti dopo il successo conquistato due settimane prima in Austria. Il distacco tra Bastianini e la seconda KTM sottolinea ancora di più la qualità della gara del pilota Tech3.

What a battle for the Top 5 we've got here ⚔️#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/nfkEWnavFk — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 4, 2026

Bagnaia torna in top 10, Marini migliore Honda

Qualche segnale di ripresa arriva da Francesco Bagnaia, che dopo un weekend molto complicato riesce almeno a risalire fino all’ottava posizione. È comunque un risultato modesto rispetto alla doppietta ottenuta a Motegi nella passata stagione: Pecco chiude a 20”333 dal compagno di squadra e resta lontano dalle posizioni che contano. Fermin Aldeguer è nono, mentre Luca Marini porta la Honda ufficiale al decimo posto e risulta il migliore della Casa giapponese dopo le cadute di Diogo Moreira e Johann Zarco. Brad Binder è undicesimo davanti alla prima Yamaha di Fabio Quartararo, poi Somkiat Chantra e il rientrante Maverick Viñales. Franco Morbidelli raccoglie l’ultimo punto con il 15° posto, mentre Fabio Di Giannantonio precipita fino alla 18ª posizione dopo un avvio difficile. Gara conclusa anzitempo anche per Alex Marquez, caduto dopo aver scontato i due Long Lap Penalty rimediati per l’incidente provocato nella Sprint

Griglia di Partenza MotoGP Giappone 2026

You won't want to miss the big race later on 🤩#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/8NG3U1B04H — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 3, 2026

Risultati Sprint MotoGP Giappone 2026

An important victory by @marcmarquez93 with the Aprilias of @88jorgemartin and Marco Bezzecchi on the podium too 💪#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/qjQTsGPGVN — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 4, 2026

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