MotoGP Giappone 2026. Alex Marquez da record nelle prequalifiche, Bezzecchi brilla. Bagnaia in Q1

Alex Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del Gran Premio del Giappone e sfrutta il nuovo asfalto di Motegi per abbassare anche il record della pista: il pilota Gresini gira in 1’42”811, precedendo di appena 76 millesimi Pedro Acosta e di un decimo esatto il fratello Marc Marquez, ultimo a scendere sotto l’1’43”. Il campione del mondo in carica, terzo, mostra però un passo gara particolarmente efficace anche con la gomma media posteriore. Dietro alla tripletta spagnola risponde un terzetto italiano: Marco Bezzecchi chiude quarto a 218 millesimi nonostante due bandiere gialle nel secondo time attack, mentre un ritrovato Enea Bastianini sale quinto proprio a tempo scaduto e Fabio Di Giannantonio trova in extremis il giro che gli vale la sesta posizione e l’accesso diretto alla Q2. Settimo Fabio Quartararo con la Yamaha, davanti al leader iridato Jorge Martin, solo ottavo a 464 millesimi. Completano i dieci qualificati direttamente le due Honda LCR di Diogo Moreira e Johann Zarco, entrambi caduti nel finale ma senza conseguenze.

Bagnaia e Ogura in Q1, Aldeguer fuori per quattro millesimi

Il primo degli esclusi è Fermin Aldeguer, undicesimo e fuori dalla Q2 diretta per appena 4 millesimi nei confronti di Zarco. Dietro di lui chiudono Brad Binder e Raul Fernandez, mentre Franco Morbidelli è quattordicesimo davanti all’idolo locale Ai Ogura, protagonista anche di un problema tecnico che ha provocato una bandiera rossa nelle prime fasi del turno. Ancora più complicato il venerdì di Francesco Bagnaia: vincitore a Motegi nella passata stagione, il piemontese è soltanto sedicesimo, ultimo tra i piloti Ducati e staccato di 775 millesimi da Alex Marquez, e sabato dovrà quindi passare dalla Q1. Fuori dai primi dieci anche Luca Marini, diciassettesimo dopo una caduta alla curva 1, quindi Jack Miller, Somkiat Chantra, Alex Rins e Toprak Razgatlioglu. In coda anche il rientrante Maverick Viñales, alla prima apparizione dopo la lunga assenza per i problemi alla spalla sinistra. Già concluso invece il weekend di Takaaki Nakagami, fermato dalla frattura della clavicola rimediata nelle libere del mattino.

Risultati prequalifiche MotoGP Giappone 2026

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