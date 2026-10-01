MotoGP Giappone 2026: orari, tv, meteo e segreti del circuito

Dall'Europa all'Estremo Oriente: il Motomondiale sbarca a Motegi per il Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento della stagione 2026 e prima tappa di un'intensissima fase finale che proporrà cinque GP nell'arco di appena sei settimane. La corsa al titolo riparte con Jorge Martin al comando della classifica e 12 punti di vantaggio su Marc Marquez, dopo che lo spagnolo dell'Aprilia ha spezzato l'equilibrio con il successo nella Sprint e il secondo posto conquistato in Austria. Il campione in carica torna però sul circuito dove nel 2025 completò la sua straordinaria rimonta laureandosi campione del mondo, mentre Marco Bezzecchi, terzo a 42 lunghezze dalla vetta, resta pienamente in corsa e punta a ripetere l'ottimo rendimento mostrato nella parte conclusiva della scorsa stagione. Occhio soprattutto a Pedro Acosta, reduce dalla prima vittoria in MotoGP e da cinque piazzamenti consecutivi tra i primi cinque: il pilota KTM è quarto a -72 e può diventare una variabile pesantissima nella lotta iridata. Riflettori puntati anche sull'idolo di casa Ai Ogura, tornato in grande forma con i due quarti posti del Red Bull Ring, mentre Francesco Bagnaia cerca il riscatto proprio a Motegi, dove nel 2025 vinse sia la Sprint sia la gara domenicale. Con sette Gran Premi ancora da disputare e appena 42 punti a separare i primi tre, la lunga volata verso Valencia entra adesso nella fase decisiva. Non resta che scoprire tutti gli orari del weekend qui sotto, con la programmazione completa su Sky, Now e TV8. COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 2 ottobre

Prove libere 1: 03.45 – 04.30

Prequalifiche: 08.00 – 09.00

Sabato 3 ottobre

Prove libere 2: 03.10 – 03.40

Qualifiche 1: 03.50 – 04.05

Qualifiche 2: 04.15 – 04.30

Sprint: 08.00

Domenica 4 ottobre

Gara Moto3: 04.00

Gara Moto2: 05.15

Gara MotoGP: 07.00

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 3 ottobre

Qualifiche MotoGP: 03.50-04.30 (diretta)

Sprint MotoGP: 08.00 (diretta)

Domenica 4 ottobre

Gara Moto3: 04.00 (differita alle 11.00)

Gara Moto2: 05.15 (differita alle 12.15)

Gara MotoGP: 07.00 (differita alle 14.00)

MotoGP Austria 2026, Spielberg. Pedro Acosta. Credits: KTM Racing

LINK UTILI - GP DEL GIAPPONE 2026

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

Secondo gli ingegneri Brembo che per l’11° anno di fila lavorano a stretto contatto con tutti i team della MotoGP, il Mobility Resort Motegi da 4,801 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti altamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 presenta un indice di difficoltà di 6 (Clicca qui per scaricare la scheda del circuito). Delle 8 frenate al giro per complessivi 31 secondi ben 5 sono della categoria Hard, 2 sono Medium e una sola è Light. Tutte e 8 necessitano di oltre 2 secondi e mezzo.

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

La curva più dura del Mobility Resort Motegi per l’impianto frenante è la 11: le MotoGP passano da 307 km/h a 85 km/h in 4,8 secondi durante i quali percorrono 233 metri grazie al carico di 5,9 kg sulla leva del freno. La decelerazione a cui sono soggetti i piloti in quell’istante è di 1,5 g, la pressione del liquido freno Brembo tocca i 12,7 bar mentre la temperatura dei dischi in carbonio raggiunge i 750 °C.

IL METEO DEL GP

Venerdì 2 ottobre: temporali sparsi; temperatura 13°-20°; precipitazioni 20%; umidità 76%

Sabato 3 ottobre: per lo più soleggiato; temperatura 10°-22°; precipitazioni 20%; umidità 58%

Domenica 4 ottobre: nuvoloso; temperatura 12°-19°; precipitazioni 40%; umidità 69%

VEDI ANCHE

Tags