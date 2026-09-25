MotoGP, svelato il calendario del Mondiale 2027: 22 gare, e due nuovi circuiti

Ufficiale il calendario MotoGP 2027: 22 gare per l'inizio della nuova era! Novità Buenos Aires e Adelaide, chiusura a Valencia

La stagione 2027 segnerà una svolta storica per la MotoGP, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento tecnico e l'introduzione delle nuove moto da 850cc. Per accompagnare questa transizione, la FIM e Dorna Sports hanno ufficializzato un calendario da record composto da 22 Gran Premi spalmati su cinque continenti, con il semaforo verde fissato a marzo e il gran finale previsto per novembre.

Un'agenda ricca che combina i grandi classici del campionato, con l'ingresso di due nuove sedi destinate ad ampliare il bacino d'utenza globale della categoria.

Il potenziamento del mercato del Sud America

La prima grande novità del 2027 riguarda il rafforzamento della presenza della MotoGP in Sud America. La stagione prenderà il via con il season launch a Rio de Janeiro, in programma sulla spiaggia di Botafogo: un preludio al terzo round del campionato, il GP del Brasile ancora sulla pista di Goiania.

Subito dopo farà il suo attesissimo ritorno in calendario il GP d'Argentina per il quarto appuntamento dell'anno: la corsa non si terrà più a Termas de Rio Hondo, ma sullo storico Autodromo Oscar y Juan Galvez, situato nel cuore della capitale Buenos Aires.

La svolta cittadina: l'esordio a Adelaide

La seconda grande sorpresa della stagione è rappresentata dal debutto assoluto dell'inedito Adelaide Street Circuit. La pista cittadina, storica sede fino al 1995 del GP d'Australia di Formula 1, ospiterà infatti il penultimo appuntamento del Mondiale offrendo uno scenario unico al mondo con i prototipi della classe regina pronti a sfidarsi a centro città nelle fasi decisive per l'assegnazione del titolo.

L'integrazione di questi due nuovi tracciati, unita alla riconferma dei circuiti storici storicamente più apprezzati dai piloti, traccia il percorso della MotoGP verso una delle stagioni più rivoluzionarie della sua storia moderna.

MotoGP, il calendario completo della stagione 2027

Qui sotto la foto ufficiale della MotoGP con tutte le tappe e le date della stagione 2027:

MotoGP: la locandina del calendario 2027 | Foto: MotoGP.com

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