Chi sono le MotoGP Legends? Tutti i piloti nella "Hall of Fame" delle due ruote

LEGGENDE SU DUE RUOTE Per vincere un titolo mondiale nelle due ruote, serve talento, passione, programmazione, impegno, allenamento, follia, genio, umiltà e un'altro centinaio di caratteristiche che sono proprie delle MotoGP Legends, i più forti piloti del motociclismo mondiale tutti raccolti nella Hall of Fame inaugurata dalla Federazione Internazionale e dalla Dorna nel 2000. I primi piloti a entrare sono stati sette assi senza alcun bisogno di presentazioni: Giacomo Agostini, Mick Doohan, Mike Hailwood, Angel Nieto, Wayne Rainey, Kenny Roberts e Kevin Schwantz. Negli anni la casa delle leggende si è ampliata, ultimo in ordine di tempo a entrarvi Loris Capirossi, nel 2026 a Misano Adriatico. Diamo un'occhiata a tutti i campioni che ne fanno parte, dieci di essi sono italiani.
Hall of fame del Motociclismo - Tutte le MotoGP Legends
|Anno
|Nome
|Nazione
|Risultati
|2000
|Giacomo Agostini
|Italia
|8 titoli in 500 (1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1975), 7 titoli in 350 (1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974), 122 vittorie (68 in 500)
|2000
|Mick Doohan
|Australia
|5 titoli in 500 (1994, 1995, 1996, 1997, 1998), 54 vittorie in 500
|2000
|Mike Hailwood
|Gran Bretagna
|4 titoli in 500 (1962, 1963, 1964, 1965), 2 titoli in 350 (1966, 1967), 3 titoli in 250 (1961, 1966, 1967), 76 vittorie (37 in 500)
|2000
|Ángel Nieto
|Spagna
|7 titoli in 125 (1971, 1972, 1979, 1981, 1982, 1983, 1984), 6 titoli in 50 (1969, 1970, 1972, 1975, 1976, 1977), 90 vittorie
|2000
|Wayne Rainey
|Stati Uniti
|3 titoli in 500 (1990, 1991, 1992), 24 vittorie in 500
|2000
|Kenny Roberts
|Stati Uniti
|3 titoli in 500 (1978, 1979, 1980), 24 vittorie (22 in 500)
|2000
|Kevin Schwantz
|Stati Uniti
|1 titolo in 500 (1993), 25 vittorie in 500
|2001
|Anton Mang
|Germania
|2 titoli in 350 (1981, 1982), 3 titoli in 250 (1980, 1981, 1987), 42 vittorie
|2001
|Barry Sheene
|Gran Bretagna
|2 titoli in 500 (1976, 1977), 23 vittorie (19 in 500)
|2001
|Freddie Spencer
|Stati Uniti
|2 titoli in 500 (1983, 1985), 1 titolo in 250 (1985), 27 vittorie (20 in 500)
|2001
|Carlo Ubbiali
|Italia
|3 titoli in 250 (1956, 1959, 1960), 6 titoli in 125 (1951, 1955, 1956, 1958, 1959, 1960), 39 vittorie
|2002
|Geoff Duke
|Gran Bretagna
|4 titoli in 500 (1951, 1953, 1954, 1955), 2 titoli in 350 (1951, 1952), 33 vittorie (22 in 500)
|2002
|Wayne Gardner
|Australia
|1 titolo in 500 (1987), 18 vittorie in 500
|2002
|Phil Read
|Gran Bretagna
|2 titoli in 500 (1973, 1974), 4 titoli in 250 (1964, 1965, 1968, 1971), 1 titolo in 125 (1968), 52 vittorie (11 in 500)
|2003
|Daijiro Kato
|Giappone
|1 titolo in 250 (2001), 17 vittorie
|2003
|John Surtees
|Gran Bretagna
|4 titoli in 500 (1956, 1958, 1959, 1960), 3 titoli in 350 (1958, 1959, 1960), 38 vittorie (22 in 500)
|2005
|Eddie Lawson
|Stati Uniti
|4 titoli in 500 (1984, 1986, 1988, 1989), 31 vittorie in 500
|2007
|Jim Redman
|Rhodesia
|4 titoli in 350 (1962, 1963, 1964, 1965), 2 titoli in 250 (1962, 1963), 45 vittorie (2 in 500)
|2009
|Jarno Saarinen
|Finlandia
|1 titolo in 250 (1972), 15 vittorie (2 in 500)
|2013
|Casey Stoner
|Australia
|2 titoli in MotoGP (2007, 2011), 45 vittorie (38 in MotoGP)
|2014
|Marco Simoncelli
|Italia
|1 titolo in 250 (2008), 14 vittorie
|2015
|Àlex Crivillé
|Spagna
|1 titolo in 500 (1999), 1 titolo in 125 (1989), 20 vittorie (15 in 500)
|2015
|Nicky Hayden
|Stati Uniti
|1 titolo in MotoGP (2006), 3 vittorie in MotoGP
|2015
|Franco Uncini
|Italia
|1 titolo in 500 (1982), 7 vittorie (5 in 500)
|2017
|Marco Lucchinelli
|Italia
|1 titolo in 500 (1981), 6 vittorie in 500
|2017
|Kenny Roberts Jr.
|Stati Uniti
|1 titolo in 500 (2000), 8 vittorie in 500
|2018
|Kork Ballington
|Sud Africa
|2 titoli in 350 (1978, 1979), 2 titoli in 250 (1978, 1979), 31 vittorie
|2018
|Randy Mamola
|Stati Uniti
|4 volte viceiridato 500 (1980, 1981, 1984, 1987), 13 vittorie in 500
|2018
|Dani Pedrosa
|Spagna
|3 volte viceiridato MotoGP (2007, 2010, 2012), 2 titoli in 250 (2004, 2005), 1 titolo in 125 (2003), 54 vittorie (31 in MotoGP)
|2019
|Stefan Dörflinger
|Svizzera
|2 titoli in 50 (1982, 1983), 2 titoli in 80 (1984, 1985), 18 vittorie
|2019
|Jorge Martínez
|Spagna
|1 titolo in 125 (1988), 3 titoli in 80 (1986, 1987, 1988), 37 vittorie
|2021
|Valentino Rossi
|Italia
|6 titoli in MotoGP (2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009), 1 titolo in 500 (2001), 1 titolo in 250 (1999), 1 titolo in 125 (1997), 115 vittorie (89 in 500/MotoGP)
|2022
|Jorge Lorenzo
|Spagna
|3 titoli in MotoGP (2010, 2012, 2015), 2 titoli in 250 (2006, 2007), 68 vittorie (47 in MotoGP)
|2022
|Max Biaggi
|Italia
|4 titoli in 250 (1994, 1995, 1996, 1997), 42 vittorie (13 in 500/MotoGP)
|2022
|Luigi Taveri
|Svizzera
|3 titoli in 125 (1962, 1964, 1966), 30 vittorie
|2022
|Hugh Anderson
|Nuova Zelanda
|2 titoli in 50 (1963, 1964), 2 titoli in 125 (1963, 1965), 25 vittorie
|2023
|Andrea Dovizioso
|Italia
|1 titolo in 125 (2004), 3 volte viceiridato MotoGP (2017, 2018, 2019), 24 vittorie (15 in MotoGP)
|2023
|Hans-Georg Anscheidt
|Germania
|3 titoli in 50 (1966, 1967, 1968), 14 vittorie
|2024
|Mike Trimby
|Gran Bretagna
|Fondatore e CEO dell’IRTA, figura fondamentale nella rappresentanza di piloti e team e nello sviluppo della sicurezza nel Motomondiale; prima MotoGP Legend nominata per il contributo dato al campionato fuori dalla pista
|2026
|Loris Capirossi
|Italia
|2 titoli in 125 (1990, 1991), 1 titolo in 250 (1998), 29 vittorie, 99 podi
Marco Simoncell, vittoria del Mondiale 2008
MotoGP Legends per nazione
|Pos.
|Nazione
|Legends
|Piloti
|1
|Italia
|10
|Giacomo Agostini, Carlo Ubbiali, Umberto Masetti, Marco Simoncelli, Franco Uncini, Marco Lucchinelli, Valentino Rossi, Max Biaggi, Andrea Dovizioso, Loris Capirossi
|2
|Stati Uniti
|8
|Wayne Rainey, Kenny Roberts, Kevin Schwantz, Freddie Spencer, Eddie Lawson, Nicky Hayden, Kenny Roberts Jr., Randy Mamola
|3
|Gran Bretagna
|6
|Mike Hailwood, Barry Sheene, Geoff Duke, Phil Read, John Surtees, Mike Trimby
|4
|Spagna
|5
|Ángel Nieto, Àlex Crivillé, Dani Pedrosa, Jorge Martínez, Jorge Lorenzo
|5
|Australia
|3
|Mick Doohan, Wayne Gardner, Casey Stoner
|6
|Germania
|2
|Anton Mang, Hans-Georg Anscheidt
|Svizzera
|2
|Stefan Dörflinger, Luigi Taveri
|8
|Finlandia
|1
|Jarno Saarinen
|Giappone
|1
|Daijiro Kato
|Nuova Zelanda
|1
|Hugh Anderson
|Rhodesia (Zimbabwe)
|1
|Jim Redman
|Sud Africa
|1
|Kork Ballington
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Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.