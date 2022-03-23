MotoGP

Chi sono le MotoGP Legends? Tutti i piloti nella "Hall of Fame" delle due ruote

Avatar di Simone Valtieri,

1 ora fa - Tutti i membri della hall of fame del motociclismo aperta nel 2000

Tutti i membri della hall of fame del motociclismo, aperta nel 2000 con l'iscrizione delle prime sette MotoGP Legends
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

LEGGENDE SU DUE RUOTE Per vincere un titolo mondiale nelle due ruote, serve talento, passione, programmazione, impegno, allenamento, follia, genio, umiltà e un'altro centinaio di caratteristiche che sono proprie delle MotoGP Legends, i più forti piloti del motociclismo mondiale tutti raccolti nella Hall of Fame inaugurata dalla Federazione Internazionale e dalla Dorna nel 2000. I primi piloti a entrare sono stati sette assi senza alcun bisogno di presentazioni: Giacomo Agostini, Mick Doohan, Mike Hailwood, Angel Nieto, Wayne Rainey, Kenny Roberts e Kevin Schwantz. Negli anni la casa delle leggende si è ampliata, ultimo in ordine di tempo a entrarvi Loris Capirossi, nel 2026 a Misano Adriatico. Diamo un'occhiata a tutti i campioni che ne fanno parte, dieci di essi sono italiani.

Hall of fame del Motociclismo - Tutte le MotoGP Legends

Anno Nome Nazione Risultati
2000 Giacomo Agostini Italia 8 titoli in 500 (1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1975), 7 titoli in 350 (1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974), 122 vittorie (68 in 500)
2000 Mick Doohan Australia 5 titoli in 500 (1994, 1995, 1996, 1997, 1998), 54 vittorie in 500
2000 Mike Hailwood Gran Bretagna 4 titoli in 500 (1962, 1963, 1964, 1965), 2 titoli in 350 (1966, 1967), 3 titoli in 250 (1961, 1966, 1967), 76 vittorie (37 in 500)
2000 Ángel Nieto Spagna 7 titoli in 125 (1971, 1972, 1979, 1981, 1982, 1983, 1984), 6 titoli in 50 (1969, 1970, 1972, 1975, 1976, 1977), 90 vittorie
2000 Wayne Rainey Stati Uniti 3 titoli in 500 (1990, 1991, 1992), 24 vittorie in 500
2000 Kenny Roberts Stati Uniti 3 titoli in 500 (1978, 1979, 1980), 24 vittorie (22 in 500)
2000 Kevin Schwantz Stati Uniti 1 titolo in 500 (1993), 25 vittorie in 500
2001 Anton Mang Germania 2 titoli in 350 (1981, 1982), 3 titoli in 250 (1980, 1981, 1987), 42 vittorie
2001 Barry Sheene Gran Bretagna 2 titoli in 500 (1976, 1977), 23 vittorie (19 in 500)
2001 Freddie Spencer Stati Uniti 2 titoli in 500 (1983, 1985), 1 titolo in 250 (1985), 27 vittorie (20 in 500)
2001 Carlo Ubbiali Italia 3 titoli in 250 (1956, 1959, 1960), 6 titoli in 125 (1951, 1955, 1956, 1958, 1959, 1960), 39 vittorie
2002 Geoff Duke Gran Bretagna 4 titoli in 500 (1951, 1953, 1954, 1955), 2 titoli in 350 (1951, 1952), 33 vittorie (22 in 500)
2002 Wayne Gardner Australia 1 titolo in 500 (1987), 18 vittorie in 500
2002 Phil Read Gran Bretagna 2 titoli in 500 (1973, 1974), 4 titoli in 250 (1964, 1965, 1968, 1971), 1 titolo in 125 (1968), 52 vittorie (11 in 500)
2003 Daijiro Kato Giappone 1 titolo in 250 (2001), 17 vittorie
2003 John Surtees Gran Bretagna 4 titoli in 500 (1956, 1958, 1959, 1960), 3 titoli in 350 (1958, 1959, 1960), 38 vittorie (22 in 500)
2005 Eddie Lawson Stati Uniti 4 titoli in 500 (1984, 1986, 1988, 1989), 31 vittorie in 500
2007 Jim Redman Rhodesia 4 titoli in 350 (1962, 1963, 1964, 1965), 2 titoli in 250 (1962, 1963), 45 vittorie (2 in 500)
2009 Jarno Saarinen Finlandia 1 titolo in 250 (1972), 15 vittorie (2 in 500)
2013 Casey Stoner Australia 2 titoli in MotoGP (2007, 2011), 45 vittorie (38 in MotoGP)
2014 Marco Simoncelli Italia 1 titolo in 250 (2008), 14 vittorie
2015 Àlex Crivillé Spagna 1 titolo in 500 (1999), 1 titolo in 125 (1989), 20 vittorie (15 in 500)
2015 Nicky Hayden Stati Uniti 1 titolo in MotoGP (2006), 3 vittorie in MotoGP
2015 Franco Uncini Italia 1 titolo in 500 (1982), 7 vittorie (5 in 500)
2017 Marco Lucchinelli Italia 1 titolo in 500 (1981), 6 vittorie in 500
2017 Kenny Roberts Jr. Stati Uniti 1 titolo in 500 (2000), 8 vittorie in 500
2018 Kork Ballington Sud Africa 2 titoli in 350 (1978, 1979), 2 titoli in 250 (1978, 1979), 31 vittorie
2018 Randy Mamola Stati Uniti 4 volte viceiridato 500 (1980, 1981, 1984, 1987), 13 vittorie in 500
2018 Dani Pedrosa Spagna 3 volte viceiridato MotoGP (2007, 2010, 2012), 2 titoli in 250 (2004, 2005), 1 titolo in 125 (2003), 54 vittorie (31 in MotoGP)
2019 Stefan Dörflinger Svizzera 2 titoli in 50 (1982, 1983), 2 titoli in 80 (1984, 1985), 18 vittorie
2019 Jorge Martínez Spagna 1 titolo in 125 (1988), 3 titoli in 80 (1986, 1987, 1988), 37 vittorie
2021 Valentino Rossi Italia 6 titoli in MotoGP (2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009), 1 titolo in 500 (2001), 1 titolo in 250 (1999), 1 titolo in 125 (1997), 115 vittorie (89 in 500/MotoGP)
2022 Jorge Lorenzo Spagna 3 titoli in MotoGP (2010, 2012, 2015), 2 titoli in 250 (2006, 2007), 68 vittorie (47 in MotoGP)
2022 Max Biaggi Italia 4 titoli in 250 (1994, 1995, 1996, 1997), 42 vittorie (13 in 500/MotoGP)
2022 Luigi Taveri Svizzera 3 titoli in 125 (1962, 1964, 1966), 30 vittorie
2022 Hugh Anderson Nuova Zelanda 2 titoli in 50 (1963, 1964), 2 titoli in 125 (1963, 1965), 25 vittorie
2023 Andrea Dovizioso Italia 1 titolo in 125 (2004), 3 volte viceiridato MotoGP (2017, 2018, 2019), 24 vittorie (15 in MotoGP)
2023 Hans-Georg Anscheidt Germania 3 titoli in 50 (1966, 1967, 1968), 14 vittorie
2024 Mike Trimby Gran Bretagna Fondatore e CEO dell’IRTA, figura fondamentale nella rappresentanza di piloti e team e nello sviluppo della sicurezza nel Motomondiale; prima MotoGP Legend nominata per il contributo dato al campionato fuori dalla pista
2026 Loris Capirossi Italia 2 titoli in 125 (1990, 1991), 1 titolo in 250 (1998), 29 vittorie, 99 podi

Marco Simoncell, vittoria del Mondiale 2008

MotoGP Legends per nazione

Pos.NazioneLegendsPiloti
1 Italia 10 Giacomo Agostini, Carlo Ubbiali, Umberto Masetti, Marco Simoncelli, Franco Uncini, Marco Lucchinelli, Valentino Rossi, Max Biaggi, Andrea Dovizioso, Loris Capirossi
2 Stati Uniti 8 Wayne Rainey, Kenny Roberts, Kevin Schwantz, Freddie Spencer, Eddie Lawson, Nicky Hayden, Kenny Roberts Jr., Randy Mamola
3 Gran Bretagna 6 Mike Hailwood, Barry Sheene, Geoff Duke, Phil Read, John Surtees, Mike Trimby
4 Spagna 5 Ángel Nieto, Àlex Crivillé, Dani Pedrosa, Jorge Martínez, Jorge Lorenzo
5 Australia 3 Mick Doohan, Wayne Gardner, Casey Stoner
6 Germania 2 Anton Mang, Hans-Georg Anscheidt
  Svizzera 2 Stefan Dörflinger, Luigi Taveri
8 Finlandia 1 Jarno Saarinen
  Giappone 1 Daijiro Kato
  Nuova Zelanda 1 Hugh Anderson
  Rhodesia (Zimbabwe) 1 Jim Redman
  Sud Africa 1 Kork Ballington
VEDI ANCHE
Jorge Lorenzo e Max Biaggi nella hall of fame del motociclismo
Jorge Lorenzo e Max Biaggi nella hall of fame del motociclismo
Nicky Hayden è nella hall of fame del motorsport americano
Nicky Hayden è nella hall of fame del motorsport americano
Loris Capirossi entra tra le MotoGP Legends: la cerimonia a Misano
Loris Capirossi è una MotoGP Legend: “Un sogno che diventa realtà”
Tags
motogpvalentino rossicasey stonergiacomo agostini

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Simone Valtieri
Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.

Gli articoli di Simone

Vedi anche