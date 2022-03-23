Chi sono le MotoGP Legends? Tutti i piloti nella "Hall of Fame" delle due ruote

LEGGENDE SU DUE RUOTE Per vincere un titolo mondiale nelle due ruote, serve talento, passione, programmazione, impegno, allenamento, follia, genio, umiltà e un'altro centinaio di caratteristiche che sono proprie delle MotoGP Legends, i più forti piloti del motociclismo mondiale tutti raccolti nella Hall of Fame inaugurata dalla Federazione Internazionale e dalla Dorna nel 2000. I primi piloti a entrare sono stati sette assi senza alcun bisogno di presentazioni: Giacomo Agostini, Mick Doohan, Mike Hailwood, Angel Nieto, Wayne Rainey, Kenny Roberts e Kevin Schwantz. Negli anni la casa delle leggende si è ampliata, ultimo in ordine di tempo a entrarvi Loris Capirossi, nel 2026 a Misano Adriatico. Diamo un'occhiata a tutti i campioni che ne fanno parte, dieci di essi sono italiani.

Hall of fame del Motociclismo - Tutte le MotoGP Legends

Anno Nome Nazione Risultati 2000 Giacomo Agostini Italia 8 titoli in 500 (1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1975), 7 titoli in 350 (1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974), 122 vittorie (68 in 500) 2000 Mick Doohan Australia 5 titoli in 500 (1994, 1995, 1996, 1997, 1998), 54 vittorie in 500 2000 Mike Hailwood Gran Bretagna 4 titoli in 500 (1962, 1963, 1964, 1965), 2 titoli in 350 (1966, 1967), 3 titoli in 250 (1961, 1966, 1967), 76 vittorie (37 in 500) 2000 Ángel Nieto Spagna 7 titoli in 125 (1971, 1972, 1979, 1981, 1982, 1983, 1984), 6 titoli in 50 (1969, 1970, 1972, 1975, 1976, 1977), 90 vittorie 2000 Wayne Rainey Stati Uniti 3 titoli in 500 (1990, 1991, 1992), 24 vittorie in 500 2000 Kenny Roberts Stati Uniti 3 titoli in 500 (1978, 1979, 1980), 24 vittorie (22 in 500) 2000 Kevin Schwantz Stati Uniti 1 titolo in 500 (1993), 25 vittorie in 500 2001 Anton Mang Germania 2 titoli in 350 (1981, 1982), 3 titoli in 250 (1980, 1981, 1987), 42 vittorie 2001 Barry Sheene Gran Bretagna 2 titoli in 500 (1976, 1977), 23 vittorie (19 in 500) 2001 Freddie Spencer Stati Uniti 2 titoli in 500 (1983, 1985), 1 titolo in 250 (1985), 27 vittorie (20 in 500) 2001 Carlo Ubbiali Italia 3 titoli in 250 (1956, 1959, 1960), 6 titoli in 125 (1951, 1955, 1956, 1958, 1959, 1960), 39 vittorie 2002 Geoff Duke Gran Bretagna 4 titoli in 500 (1951, 1953, 1954, 1955), 2 titoli in 350 (1951, 1952), 33 vittorie (22 in 500) 2002 Wayne Gardner Australia 1 titolo in 500 (1987), 18 vittorie in 500 2002 Phil Read Gran Bretagna 2 titoli in 500 (1973, 1974), 4 titoli in 250 (1964, 1965, 1968, 1971), 1 titolo in 125 (1968), 52 vittorie (11 in 500) 2003 Daijiro Kato Giappone 1 titolo in 250 (2001), 17 vittorie 2003 John Surtees Gran Bretagna 4 titoli in 500 (1956, 1958, 1959, 1960), 3 titoli in 350 (1958, 1959, 1960), 38 vittorie (22 in 500) 2005 Eddie Lawson Stati Uniti 4 titoli in 500 (1984, 1986, 1988, 1989), 31 vittorie in 500 2007 Jim Redman Rhodesia 4 titoli in 350 (1962, 1963, 1964, 1965), 2 titoli in 250 (1962, 1963), 45 vittorie (2 in 500) 2009 Jarno Saarinen Finlandia 1 titolo in 250 (1972), 15 vittorie (2 in 500) 2013 Casey Stoner Australia 2 titoli in MotoGP (2007, 2011), 45 vittorie (38 in MotoGP) 2014 Marco Simoncelli Italia 1 titolo in 250 (2008), 14 vittorie 2015 Àlex Crivillé Spagna 1 titolo in 500 (1999), 1 titolo in 125 (1989), 20 vittorie (15 in 500) 2015 Nicky Hayden Stati Uniti 1 titolo in MotoGP (2006), 3 vittorie in MotoGP 2015 Franco Uncini Italia 1 titolo in 500 (1982), 7 vittorie (5 in 500) 2017 Marco Lucchinelli Italia 1 titolo in 500 (1981), 6 vittorie in 500 2017 Kenny Roberts Jr. Stati Uniti 1 titolo in 500 (2000), 8 vittorie in 500 2018 Kork Ballington Sud Africa 2 titoli in 350 (1978, 1979), 2 titoli in 250 (1978, 1979), 31 vittorie 2018 Randy Mamola Stati Uniti 4 volte viceiridato 500 (1980, 1981, 1984, 1987), 13 vittorie in 500 2018 Dani Pedrosa Spagna 3 volte viceiridato MotoGP (2007, 2010, 2012), 2 titoli in 250 (2004, 2005), 1 titolo in 125 (2003), 54 vittorie (31 in MotoGP) 2019 Stefan Dörflinger Svizzera 2 titoli in 50 (1982, 1983), 2 titoli in 80 (1984, 1985), 18 vittorie 2019 Jorge Martínez Spagna 1 titolo in 125 (1988), 3 titoli in 80 (1986, 1987, 1988), 37 vittorie 2021 Valentino Rossi Italia 6 titoli in MotoGP (2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009), 1 titolo in 500 (2001), 1 titolo in 250 (1999), 1 titolo in 125 (1997), 115 vittorie (89 in 500/MotoGP) 2022 Jorge Lorenzo Spagna 3 titoli in MotoGP (2010, 2012, 2015), 2 titoli in 250 (2006, 2007), 68 vittorie (47 in MotoGP) 2022 Max Biaggi Italia 4 titoli in 250 (1994, 1995, 1996, 1997), 42 vittorie (13 in 500/MotoGP) 2022 Luigi Taveri Svizzera 3 titoli in 125 (1962, 1964, 1966), 30 vittorie 2022 Hugh Anderson Nuova Zelanda 2 titoli in 50 (1963, 1964), 2 titoli in 125 (1963, 1965), 25 vittorie 2023 Andrea Dovizioso Italia 1 titolo in 125 (2004), 3 volte viceiridato MotoGP (2017, 2018, 2019), 24 vittorie (15 in MotoGP) 2023 Hans-Georg Anscheidt Germania 3 titoli in 50 (1966, 1967, 1968), 14 vittorie 2024 Mike Trimby Gran Bretagna Fondatore e CEO dell’IRTA, figura fondamentale nella rappresentanza di piloti e team e nello sviluppo della sicurezza nel Motomondiale; prima MotoGP Legend nominata per il contributo dato al campionato fuori dalla pista 2026 Loris Capirossi Italia 2 titoli in 125 (1990, 1991), 1 titolo in 250 (1998), 29 vittorie, 99 podi

Marco Simoncell, vittoria del Mondiale 2008

MotoGP Legends per nazione

Pos. Nazione Legends Piloti 1 Italia 10 Giacomo Agostini, Carlo Ubbiali, Umberto Masetti, Marco Simoncelli, Franco Uncini, Marco Lucchinelli, Valentino Rossi, Max Biaggi, Andrea Dovizioso, Loris Capirossi 2 Stati Uniti 8 Wayne Rainey, Kenny Roberts, Kevin Schwantz, Freddie Spencer, Eddie Lawson, Nicky Hayden, Kenny Roberts Jr., Randy Mamola 3 Gran Bretagna 6 Mike Hailwood, Barry Sheene, Geoff Duke, Phil Read, John Surtees, Mike Trimby 4 Spagna 5 Ángel Nieto, Àlex Crivillé, Dani Pedrosa, Jorge Martínez, Jorge Lorenzo 5 Australia 3 Mick Doohan, Wayne Gardner, Casey Stoner 6 Germania 2 Anton Mang, Hans-Georg Anscheidt Svizzera 2 Stefan Dörflinger, Luigi Taveri 8 Finlandia 1 Jarno Saarinen Giappone 1 Daijiro Kato Nuova Zelanda 1 Hugh Anderson Rhodesia (Zimbabwe) 1 Jim Redman Sud Africa 1 Kork Ballington

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