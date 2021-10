MotoGP 2021

RICONOSCIMENTO PRESTIGIOSO Lo statunitense Nicky Hayden è il 269° pilota entrato a pieno titolo nella Motorsports Hall of Fame of America. Il 69 del suo numero risuona, non a caso, nel cronologico di una lista di campioni infiniti che, per quanto riguarda le due ruote, annovera leggende del calibro di Eddie Lawson e Wayne Rainey, Kevin Schwantz e Kenny Roberts, Freddie Spencer e Randy Mamola. Kentucky Kid, campione del mondo MotoGP 2006, sfortunatamente scomparso nel maggio del 2017 investito mentre si allenava in bicicletta, era già stato inserito nell'AMA Hall of Fame, quella relativa alle sole due ruote e riguardante i piloti statunitensi. Oggi invece, il campione è stato accolto in quella ancor più prestigiosa del motorsport, che comprende campioni di due e quattro ruote, ma anche aviatori e piloti di motoscafi, di ogni nazionalità purché abbiano segnato la storia del motorismo americano.

PERSONA ECCEZIONALE ''A nome di tutta la comunità motociclistica, congratulazioni alla famiglia Hayden per questo prestigioso riconoscimento per i risultati di Nicky dentro e fuori dalla pista'', ha affermato Bill Savino, Senior Manager del Customer Engagement di American Honda (Hayden ha ottenuto molte delle sue vittorie e dei suoi titoli con la casa alata, compreso il suo indimenticabile titolo in classe regina nel 2006 col Repsol Honda). ''The Kentucky Kid occuperà sempre un posto nei nostri cuori - come pilota, ma soprattutto come persona - e siamo lieti che la Hall of Fame riconosca anche quanto fosse eccezionale''. A ritirare il premio sono stati i fratelli e i genitori di Nicky.

Pubblicato da Simone Valtieri, 07/10/2021