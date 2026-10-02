MotoGP Giappone 2026. Marquez davanti nelle libere, Aprilia vicinissima. Bagnaia insegue

Marc Marquez detta il ritmo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone, iniziata con qualche goccia di pioggia e condizioni insidiose prima che i tempi cominciassero a scendere rapidamente. Il campione in carica porta la Ducati in cima alla classifica in 1’44”073, ma le due Aprilia ufficiali sono subito vicinissime: il leader del Mondiale Jorge Martin chiude a soli 99 millesimi, mentre Marco Bezzecchi è terzo a 133. I tre protagonisti della lotta iridata sono quindi racchiusi nello spazio di appena un decimo e mezzo. La mattinata di Motegi si apre però anche con una brutta notizia per il pubblico di casa: Takaaki Nakagami, wild card Honda, viene disarcionato da un violento highside alla curva 11 prima ancora di completare un giro e riporta la frattura della clavicola sinistra, infortunio che mette già fine al suo weekend.

Nooo 😱@takanakagami30 gets up after this nasty crash but he's holding his arm 💥#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/R3U1YYrOgF — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 2, 2026

Bagnaia ottavo, bene Honda e Yamaha

Alle spalle dei primi tre si piazza Alex Marquez, quarto a 261 millesimi, davanti a Johann Zarco e Fabio Quartararo, con Honda e Yamaha subito nelle zone alte della classifica sulla pista di casa. Settimo tempo per Raul Fernandez, mentre Francesco Bagnaia comincia il weekend con l’ottava posizione a 613 millesimi dal compagno di squadra, precedendo di appena 70 millesimi Fabio Di Giannantonio. Pedro Acosta, reduce dalla prima vittoria in MotoGP conquistata in Austria, completa la top 10 davanti a Diogo Moreira, Franco Morbidelli e all’idolo locale Ai Ogura, tredicesimo. Più indietro Somkiat Chantra, Fermin Aldeguer e Toprak Razgatlioglu, mentre Brad Binder è diciassettesimo davanti al rientrante Maverick Viñales. Faticano gli altri italiani: Enea Bastianini è diciannovesimo e Luca Marini ventesimo, davanti soltanto ad Alex Rins, Jack Miller e all’infortunato Nakagami.

Risultati prove libere MotoGP Giappone 2026

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