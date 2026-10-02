MotoGP 2026

MotoGP Giappone 2026. Marquez davanti nelle libere, Aprilia vicinissima. Bagnaia insegue

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8 ore fa - Nakagami ko dopo un highside. Martin e Bezzecchi separati da appena 34 millesimi

Marquez apre il weekend di Motegi al comando davanti a Martin e Bezzecchi, tutti in 133 millesimi. Bagnaia è ottavo, Nakagami si frattura la clavicola
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Marc Marquez detta il ritmo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone, iniziata con qualche goccia di pioggia e condizioni insidiose prima che i tempi cominciassero a scendere rapidamente. Il campione in carica porta la Ducati in cima alla classifica in 1’44”073, ma le due Aprilia ufficiali sono subito vicinissime: il leader del Mondiale Jorge Martin chiude a soli 99 millesimi, mentre Marco Bezzecchi è terzo a 133. I tre protagonisti della lotta iridata sono quindi racchiusi nello spazio di appena un decimo e mezzo. La mattinata di Motegi si apre però anche con una brutta notizia per il pubblico di casa: Takaaki Nakagami, wild card Honda, viene disarcionato da un violento highside alla curva 11 prima ancora di completare un giro e riporta la frattura della clavicola sinistra, infortunio che mette già fine al suo weekend.

Bagnaia ottavo, bene Honda e Yamaha

Alle spalle dei primi tre si piazza Alex Marquez, quarto a 261 millesimi, davanti a Johann Zarco e Fabio Quartararo, con Honda e Yamaha subito nelle zone alte della classifica sulla pista di casa. Settimo tempo per Raul Fernandez, mentre Francesco Bagnaia comincia il weekend con l’ottava posizione a 613 millesimi dal compagno di squadra, precedendo di appena 70 millesimi Fabio Di Giannantonio. Pedro Acosta, reduce dalla prima vittoria in MotoGP conquistata in Austria, completa la top 10 davanti a Diogo Moreira, Franco Morbidelli e all’idolo locale Ai Ogura, tredicesimo. Più indietro Somkiat Chantra, Fermin Aldeguer e Toprak Razgatlioglu, mentre Brad Binder è diciassettesimo davanti al rientrante Maverick Viñales. Faticano gli altri italiani: Enea Bastianini è diciannovesimo e Luca Marini ventesimo, davanti soltanto ad Alex Rins, Jack Miller e all’infortunato Nakagami.

Risultati prove libere MotoGP Giappone 2026

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Simone Valtieri
Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.

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