MotoGP Giappone 2026. Martin firma la pole da record, Marquez battuto. Quarto Bez!

Jorge Martin piazza il colpo nelle qualifiche del Gran Premio del Giappone e conquista la quarta pole position della stagione con il nuovo record assoluto di Motegi. Il leader del Mondiale porta l’Aprilia in 1’42”371, migliorando nettamente il primato stabilito venerdì da Alex Marquez e battendo di 110 millesimi Marc Marquez. Il pilota Ducati aveva comandato dopo il primo run con un 1’42”481 e prova fino all’ultimo a rispondere al rivale, ma due errori alla curva 3 complicano i suoi tentativi e neppure l’ultimo giro basta per riprendersi la pole. Martin, che arriva alla 24ª partenza al palo in MotoGP, partirà quindi davanti al rivale con cui si sta giocando il titolo e sul quale conserva 12 punti di vantaggio in classifica.

Acosta soffia la prima fila a Bezzecchi, Bastianini settimo

Alle spalle dei due contendenti al Mondiale c’è Pedro Acosta, ancora protagonista dopo la vittoria in Austria: lo spagnolo sfrutta il riferimento di Marco Bezzecchi nel giro decisivo e sale terzo in 1’42”493, ad appena 122 millesimi dalla pole e con soli 37 di margine sull’Aprilia del riminese. Bezzecchi deve quindi accontentarsi della quarta posizione e apre una seconda fila completata da Alex Marquez, soltanto quinto nonostante il miglior tempo del venerdì, e da un positivo Fabio Di Giannantonio, sesto. Buona anche la qualifica di Enea Bastianini, settimo e autore della sua miglior Q2 stagionale, davanti a Raul Fernandez e alle due Honda LCR di Diogo Moreira e Johann Zarco, separate da appena due millesimi. Zarco chiude decimo nonostante una caduta alla curva 9, mentre Ai Ogura e Fabio Quartararo completano rispettivamente in undicesima e dodicesima posizione il gruppo della Q2.

Ogura e Fernandez in Q2 a braccetto, fuori Bagnaia

La Q1 si decide sul filo dei millesimi e lascia ancora una volta Francesco Bagnaia fuori dalla fase decisiva. Davanti a tutti chiude Ai Ogura in 1’42”883, seguito a un solo millesimo dal compagno di squadra Raul Fernandez: il piemontese migliora sensibilmente rispetto al venerdì, ma il suo 1’43”007 vale soltanto il terzo tempo della sessione e il 13° posto in griglia, a 123 millesimi dall’accesso alla Q2. Subito dietro c’è Franco Morbidelli, quattordicesimo, seguito da Somkiat Chantra e Luca Marini, mentre Brad Binder è diciassettesimo dopo una caduta alla curva 12. Deludente anche Fermin Aldeguer, diciottesimo, davanti al rientrante Maverick Viñales. Chiudono lo schieramento le tre Yamaha di Jack Miller, Alex Rins e Toprak Razgatlioglu.

Risultati qualifiche MotoGP Giappone 2026

It was the Martinator show at Motegi as @88jorgemartin grabbed pole position with @marcmarquez93 and @37_pedroacosta on the front row 👏#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/30zssMmnkE — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 3, 2026

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