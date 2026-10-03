MotoGP Giappone 2026. Marquez domina la Sprint, Martin e Bastianini regalano la P2 a Moreira

Marquez domina la Sprint di Motegi e accorcia su Martin nel Mondiale. Moreira sale secondo dopo le penalità a Martin e Bastianini, Acosta è subito ko

Succede tutto al primo e all'ultimo giro. Al via Marc Marquez passa il poleman Jorge Martin e si avvia a dominare la Sprint del Gran Premio del Giappone, riaprendo ulteriormente la battaglia per il Mondiale. All'ultimo giro una beffarda striscetta verde in uscita di curva 10 priva del podio Enea Bastianini, e Jorge Martin di un paio di punti importanti nella rincorsa all'iride, premiando il brasiliano Diogo Moreira, al primo podio in carriera in MotoGP. Ma torniamo alla partenza: il pilota Ducati scatta meglio dell’Aprilia dalla seconda casella e prende il comando già alla prima staccata, poi dopo qualche giro rompe definitivamente gli indugi e scappa via. Martin inizialmente prova a seguirlo, ma alla distanza perde terreno anche a causa di una gomma posteriore molto degradata. Marquez taglia così il traguardo con oltre due secondi di margine e conquista la 22ª vittoria Sprint della carriera, recuperando punti preziosi sul rivale nella corsa al titolo.

Martin e Bastianini penalizzati, Moreira festeggia

Alle spalle del vincitore, nell’ultimo giro succede quanto già accennato. Martin, ormai sotto pressione, mette le gomme sul verde in uscita dalla curva 11 e viene arretrato di una posizione; stessa sorte per Enea Bastianini, autore fino a quel momento probabilmente della sua miglior gara stagionale con la KTM Tech3. A beneficiarne è uno straordinario Diogo Moreira, che aveva tagliato il traguardo quarto ma viene promosso al secondo posto e conquista così il suo primo podio nella Sprint proprio sulla pista di casa della Honda. Martin resta comunque terzo e limita i danni, mentre Bastianini scivola al quarto posto nonostante un distacco di appena 2”508 da Marquez. Con questi risultati, il vantaggio del leader del Mondiale sul campione in carica scende a 7 punti.

Ogura rimonta, Acosta e Di Giannantonio eliminati al via

Alle loro spalle brilla anche Ai Ogura, capace di risalire dall’undicesima posizione in griglia fino al quinto posto davanti a Marco Bezzecchi, sesto dopo aver scelto la gomma media al posteriore e ora distante 45 punti dal compagno di squadra in classifica. Settimo Johann Zarco, poi Raul Fernandez e Fabio Quartararo, ultimo dei piloti a punti. Fuori dalla top 9 Luca Marini e Franco Morbidelli, mentre Francesco Bagnaia si ritira all’ultimo giro rientrando ai box con la gomma posteriore fortemente degradata. La gara di Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez dura invece appena poche curve: alla curva 3 Alex arriva lungo in frenata e centra la KTM dello spagnolo, coinvolgendo anche l’incolpevole Di Giannantonio, successivamente controllato al Centro Medico senza evidenza di fratture.

Risultati Sprint MotoGP Giappone 2026

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