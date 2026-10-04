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MotoGP Giappone 2026, le pagelle di Motegi

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3 ore fa - Le pagelle di MotorBox dopo il MotoGP del Giappone al Motegi Twin Ring

Le pagelle di MotorBox dopo il MotoGP del Giappone al Motegi Twin Ring. Quattro piloti hanno fatto un altro mestiere: Marquez, Martin, Bezzecchi e Bastianini
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Le pagelle del Gran Premio del Giappone al Motegi Twin Ring. Quattro piloti hanno fatto un altro mestiere! Marquez: granitico; Martin e Bezzecchi tutto cuore; Bastianini: ma che bella gara! Meritava il podio. Acosta non è quello di Spielberg, Bagnaia a piccoli passi. Alex Marquez e Diggia, domenica da dimenticare. Tutti i voti dell'appuntamento del Sol Levante li trovate qui sotto.

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MARC MARQUEZ - 10 - Super Marquez torna a trionfare, dopo la Sprint di ieri. Stavolta in versione computer, segue Martin, risparmia la gomma, lo fredda e poi lo tiene lì. Che mostro!

JORGE MARTIN - VOTO 9,5 - Le prova veramente tutte: cerca di allungare, di resistere, di rimontare, ma contro un Marquez nel flow c'è poco da fare. Ora ha solo 2 punti da difendere.

MARCO BEZZECCHI - 9 - Era lì, il ritmo c'era, gli è mancato un decimino al giro per giocarsi la vittoria coi primi due. Nel finale si difende alla grande da un Bastianini scatenato.

ENEA BASTIANINI - VOTO 9,5 - Ma che bello è vedere Enea così competitivo? Dopo la beffa di ieri diventa presto quarto e a fine gara torna la Bestia che rimonta e sfiora il podio!

RAUL FERNANDEZ - VOTO 7,5 - Oggi i primi quattro erano su un altro livello, arriva quinto dopo una bella lotta con Acosta e Ogura, ma staccato di quasi 15'' dal vincitore.

AI OGURA - VOTO 7 - Nella gara di casa ci si aspettava qualcosina in più per il più forte giapponese dell'ultima decade (almeno), ma non è male il sesto posto, partendo dalla P11.

PEDRO ACOSTA - VOTO 7 - Non era quello dell'Austria, sembrava avere le armi spuntate, tipo la staccata micidiale. Alla fine ci ha provato, ma le Aprilia Trackhouse lo hanno respinto.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 6,5 - Sulla pista dove aveva vinto lo scorso anno, e dove ieri ha corso con una gomma da masticare, oggi rivede una piccolissima luce. Forza, Pecco!

ALEX MARQUEZ - VOTO 4 - Dopo una bella partenza, sconta i due long lap penalty e si plafona in nona piazza fino al giro 20 di 24, quando finisce nella ghiaia in curva 13. Adios!

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 5 - Se mai gli fossero rimaste aspirazioni iridate, oggi le saluta brutalmente, con la peggior gara dell'anno. Da capire se ha avuto problemi di gomma.

I voti degli altri

FERMIN ALDEGUER - VOTO 7 - Sembrava avviato a una rimontona, ma si plafona presto.

LUCA MARINI - VOTO 6,5 - Out Moreira e Zarco (che però era dietro) è la miglior Honda.

BRAD BINDER - VOTO 6 - Oggi con la KTM si poteva far bene, ma prende 23'' da ''Bestia''.

FABIO QUARTARARO - VOTO 6,5 - È sempre la miglior Yamaha, ma ormai a cosa serve?

SOMKIAT CHANTRA - VOTO 7 - La Superbike gli fa bene, torna in MotoGP e arriva 13°!

MAVERICK VINALES - VOTO 6 - All'inizio rimonta qualche posizione. È un (ri) inizio!

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 5 - Un punticino con cui fa poco. È proiettato sul futuro.

ALEX RINS - VOTO 6 - Vince la sfida interna con Razgatlioglu, una magra consolazione.

TOPRAK RAZGATLIOGLU - VOTO 5,5 - Continua a non essere una grande annata.

JOHANN ZARCO - VOTO 4 - Stava facendo una buona gara, scontati i 2 LLP, ma si stende.

JACK MILLER - VOTO 4 - Gara difficile, era fanalino di coda quando si stende al giro 20.

DIOGO MOREIRA - VOTO 4 - Non ripete la super Sprint. Cade dopo una buona partenza.

Joan Mir non partecipa alla gara perché infortunato, sostituito da Somkiat Chantra

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Simone Valtieri
Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.

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