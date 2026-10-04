MotoGP Giappone 2026, le pagelle di Motegi

Le pagelle di MotorBox dopo il MotoGP del Giappone al Motegi Twin Ring. Quattro piloti hanno fatto un altro mestiere: Marquez, Martin, Bezzecchi e Bastianini

Le pagelle del Gran Premio del Giappone al Motegi Twin Ring. Quattro piloti hanno fatto un altro mestiere! Marquez: granitico; Martin e Bezzecchi tutto cuore; Bastianini: ma che bella gara! Meritava il podio. Acosta non è quello di Spielberg, Bagnaia a piccoli passi. Alex Marquez e Diggia, domenica da dimenticare. Tutti i voti dell'appuntamento del Sol Levante li trovate qui sotto.

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MARC MARQUEZ - 10 - Super Marquez torna a trionfare, dopo la Sprint di ieri. Stavolta in versione computer, segue Martin, risparmia la gomma, lo fredda e poi lo tiene lì. Che mostro!

JORGE MARTIN - VOTO 9,5 - Le prova veramente tutte: cerca di allungare, di resistere, di rimontare, ma contro un Marquez nel flow c'è poco da fare. Ora ha solo 2 punti da difendere.

MARCO BEZZECCHI - 9 - Era lì, il ritmo c'era, gli è mancato un decimino al giro per giocarsi la vittoria coi primi due. Nel finale si difende alla grande da un Bastianini scatenato.

ENEA BASTIANINI - VOTO 9,5 - Ma che bello è vedere Enea così competitivo? Dopo la beffa di ieri diventa presto quarto e a fine gara torna la Bestia che rimonta e sfiora il podio!

RAUL FERNANDEZ - VOTO 7,5 - Oggi i primi quattro erano su un altro livello, arriva quinto dopo una bella lotta con Acosta e Ogura, ma staccato di quasi 15'' dal vincitore.

AI OGURA - VOTO 7 - Nella gara di casa ci si aspettava qualcosina in più per il più forte giapponese dell'ultima decade (almeno), ma non è male il sesto posto, partendo dalla P11.

PEDRO ACOSTA - VOTO 7 - Non era quello dell'Austria, sembrava avere le armi spuntate, tipo la staccata micidiale. Alla fine ci ha provato, ma le Aprilia Trackhouse lo hanno respinto.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 6,5 - Sulla pista dove aveva vinto lo scorso anno, e dove ieri ha corso con una gomma da masticare, oggi rivede una piccolissima luce. Forza, Pecco!

ALEX MARQUEZ - VOTO 4 - Dopo una bella partenza, sconta i due long lap penalty e si plafona in nona piazza fino al giro 20 di 24, quando finisce nella ghiaia in curva 13. Adios!

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 5 - Se mai gli fossero rimaste aspirazioni iridate, oggi le saluta brutalmente, con la peggior gara dell'anno. Da capire se ha avuto problemi di gomma.

I voti degli altri

FERMIN ALDEGUER - VOTO 7 - Sembrava avviato a una rimontona, ma si plafona presto.

LUCA MARINI - VOTO 6,5 - Out Moreira e Zarco (che però era dietro) è la miglior Honda.

BRAD BINDER - VOTO 6 - Oggi con la KTM si poteva far bene, ma prende 23'' da ''Bestia''.

FABIO QUARTARARO - VOTO 6,5 - È sempre la miglior Yamaha, ma ormai a cosa serve?

SOMKIAT CHANTRA - VOTO 7 - La Superbike gli fa bene, torna in MotoGP e arriva 13°!

MAVERICK VINALES - VOTO 6 - All'inizio rimonta qualche posizione. È un (ri) inizio!

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 5 - Un punticino con cui fa poco. È proiettato sul futuro.

ALEX RINS - VOTO 6 - Vince la sfida interna con Razgatlioglu, una magra consolazione.

TOPRAK RAZGATLIOGLU - VOTO 5,5 - Continua a non essere una grande annata.

JOHANN ZARCO - VOTO 4 - Stava facendo una buona gara, scontati i 2 LLP, ma si stende.

JACK MILLER - VOTO 4 - Gara difficile, era fanalino di coda quando si stende al giro 20.

DIOGO MOREIRA - VOTO 4 - Non ripete la super Sprint. Cade dopo una buona partenza.

Joan Mir non partecipa alla gara perché infortunato, sostituito da Somkiat Chantra

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