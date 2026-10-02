MotoGP 2027 le nuove 850 cc sono già più veloci delle 1.000. E non va bene

L’idea di fondo del nuovo regolamento della MotoGP 2027 sulla carta non faceva una piega: introdurre prototipi più semplici, economici e sicuri, capaci di restituire spazio allo spettacolo e ai sorpassi in pista. Il pilastro di questa rivoluzione era il passaggio dalle attuali moto da 1.000 cc a motori ridotti a 850 cc.

Una decisione ampiamente condivisibile, perché se hai seguito le ultime stagioni ti sarai accorto di come la guida sia diventata complessa, le scie difficili da gestire e le cadute ad altissima velocità sempre più rischiose per l'incolumità dei piloti.

L'auspicio di appassionati e addetti ai lavori era quello di rivedere valori in campo più livellati e ritmi di gara leggermente più umani. Tuttavia, i primi riscontri emersi dai test raccontano una storia diversa.

Il test che spiazza tutti

I primi dubbi sulla bontà della riforma sono emersi subito dopo il Gran Premio d'Austria. Durante le sessioni di prova al Red Bull Ring, la KTM ha portato in pista un prototipo in configurazione 850 cc affidandolo a Pedro Acosta.

Sulla carta, si trattava di un semplice shakedown: un test per prendere le misure ai nuovi pneumatici Pirelli, verificare l'elettronica di base e controllare il funzionamento dei sistemi senza mai cercare il limite. In queste fasi nessuno va a caccia del tempo o azzarda un time attack, tantomeno su una moto ancora acerba e priva di assetti definitivi.

Eppure, i riscontri cronometrici hanno gelato i box. Senza nemmeno spingere al massimo, Acosta è riuscito a girare con la nuova 850 cc a ritmi superiori a quelli del suo passo gara abituale con la 1.000 cc, fermando il cronometro a soli cinque decimi dal tempo della pole position firmata da Jorge Martín.

Pedro Acosta su KTM, GP Austria 2026 - Photographer Rob Gray (Polarity Photo)

Meno cavalli, ma prestazioni da record

Analizzando la situazione a mente fredda, il dato fa riflettere. Parliamo di un prototipo con una cilindrata ridotta, meno supporto aerodinamico e aiuti elettronici limitati: tutti elementi che, teoricamente, dovrebbero richiedere più sensibilità da parte del pilota e comportare un sensibile calo delle velocità di punta.

Certo, si potrebbe obiettare che Pedro Acosta sia un talento puro, capace di andare forte su qualsiasi mezzo gli venga dato in mano. Ma l'obiettivo primario dei promotori del campionato era un altro: ridurre il ritmo di circa due o tre secondi al giro per prevenire spaventosi incidenti come quello che ha visto protagonista Bezzecchi in questa stagione.

Se questi sono i tempi registrati al primo vero contatto con la pista, la sensazione è che quando i team inizieranno a sviluppare sul serio i pacchetti aerodinamici e le mappature, le MotoGP 2027 rischiano di rivelarsi persino più veloci delle moto attuali.

Le incognite per il futuro della categoria

Di fronte a questi numeri, riemergono gli interrogativi che il cambio di regolamento doveva fugare. Queste nuove moto saranno davvero più economiche e facili da gestire per i team privati? E soprattutto, vedremo gare più combattute o la ricerca esasperata della prestazione vanificherà gli sforzi fatti dalla Federazione?

Nelle prossime sessioni di test gli organizzatori dovranno analizzare con attenzione i dati per capire se e come intervenire, magari ponendo ulteriori paletti tecnici prima del debutto ufficiale. Una cosa però è certa: se ti aspettavi un campionato 2027 più lento o meno esasperato, i primi rilevamenti dicono che la strada intrapresa ci porta in un'altra direzione.

Foto di copertina: Rob Gray (Polarity Photo) - Round 16 MotoGP 2026 - Mobility Resort Motegi (JPN)

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