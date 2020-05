IL MEGLIO DEL MEGLIO Pochissime altre gare al mondo hanno un fascino come quello del Tourist Trophy. La gara di moto più famosa e spericolatta del Mondo non si terrà quest'anno, ma la voglia di vedere in azione i piloti sul Mountain è ancora forte in molti appassionati. In 113 anni di storia, il TT all'Isola di Man ha regalato emozioni uniche: noi vi abbiamo raccontato l'etimologia e qualche accenno di storia, oltre che a regalarvi una raccolta degli on board delle moto più belle che mai hanno solcato il circuito del Mountain.

TOP OF THE POPS Stavolta, vi offriamo la Top 10 definitiva proprio qui sopra: un video - del canale ufficiale dell'IOM TT - in cui si ripercorrono le 10 gare migliori degli ultimi 10 anni, in appena 10 minuti di video. Da John McGuinness a Ian Hutchinson, passando per Guy Martin e Michael Dunlop: mettetevi comodi e... godetevi lo spettacolo!