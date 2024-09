MotoGP Indonesia 2024. Martin vince e riallunga nel mondiale, Bagnaia terzo

Jorge Martin vince il Gran Premio d'Indonesia e riporta il suo vantaggio in classifica su Pecco Bagnaia a 21 punti. Lo spagnolo parte bene, prende la testa e non la molla più, conservando la testa e allungando nel finale su un sorprendente Pedro Acosta, secondo con la KTM. Fatica invece a far accendere la gomma Bagnaia, che nei primi giri lotta con Marquez e Di Giannantonio, prima di risalire sul podio rimontando Morbidelli e Bezzecchi (4° e 5° alla fine) e sfruttando anche la caduta del compagno Bastianini. Zero punti per la Bestia, così come per Marquez, ritiratosi col motore in fiamme qualche giro prima, dà l'addio ai sogni iridati, ed è un peccato perché quando è caduto era in piena fase ''Bestiale'', di rimonta sui primi due. E invece sia lui sia lo spagnolo scivolano a oltre 70 punti dalla vetta. Lontano dai duellanti di giornata vedono la bandiera a scacchi solo altri sette piloti, che transitano in quest'ordine sul traguardo: Vinales (Aprilia), Quartararo (Yamaha), Binder (KTM), Zarco (Honda), Fernandez (Aprilia), Nakagami (Honda) e Rins (Yamaha). Gli altri, tutti caduti o ritirati per problemi tecnici. Al termine della gara, però, arriva la notizia della pressione della gmoma anteriore troppo bassa per Pedro Acosta che rischia una penalità severa nonché di scendere dal podio. Seguiranno aggiornamenti.

LA GARA Allo spegnimento dei semafori scatta benissimo Jorge Martin mentre saltella Bagnaia che però riesce a salvare la quarta posizione alla prima curva, dietro a Bastianini e Acosta. Pecco, però, non sembra avere passo e va largo a una curva venendo passato anche da Bezzecchi e Morbidelli, tallonato da Marc Marquez. Nel corso del primo giro, intanto, Jack Miller scivola e fa strike di piloti, ponendo fine alla gara di Alex Marquez, Aleix Espargaro e Luca Marini, fortunatamente senza coneguenze fisiche per i piloti. Martin cerca subito di far valere la sua superiorità sul ritmo e niizia a guadagnare decimi su Bastianini, che viene anche passato da Acosta nel corso del terzo giro, mentre si innesca un bella schermaglia per il settimo posto tra Di Giannantonio e Marquez. In difficoltà anche Bastianini, che viene infilato da Morbidelli al giro 4, ma il gruppone dal 2° al 8° posto prosegue compatto, l'unico che ha un margine è Martin, e qualcosina anche Acosta, che comanda un trenino di sei Ducati. Al giro 6 in curva 1 Marquez prova a passare Bagnaia, ma Pecco incrocia le traietorie e passa di nuovo, lasciando aperto un varco anche per Diggia. Bezzecchi intanto supera Bastianini e si prende la quarta piazza, con il trenino che si sfilaccia. Di Giannantonio tenta anche lui di passare Bagnaia ma il campione del mondo entra di nuovo e passa pure Marquez, ristabilendo le posizioni originarie. Queste schermaglie fanno staccare il terzetto dai primi cinque. Dopo un paio di giri di tregua ricomincia il duello Diggia-Marquez con cinque sorpasi in ungiro, e Bagnaia può respirare un po' iniziando a macinare e realizzando il giro veloce in 30''9. In testa Martin ha circa 1''3 su Acosta, che ha un vantaggio simile sul terzetto Morbidelli-Bezzecchi-Bastianini, su cui Bagnaia continua a guadagnare con un nuovo giro veloce in 30''7. Cade Di Giannantonio cedendo così nuovamente la settima piazza a Marquez. Pecco sigla il terzo giro veloce di fila (30''5) e al giro 12 è sulla scia del compagno di team Bastianini, comunque molto veloce, mentre si ritira Marc Marquez con il motore in fiamme, abbandonando definitivamente ogni sogno di rimonta. Il quartetto tutto italiano dal 3° al 6° inizia a cambiare conformazione con il sorpasso di Bastianini su Bezzecchi al giro 14. In testa Acosta era tornato a 6 decimi da Martin che però, decide di far capire di averne, ricacciandolo a 9 decimi in un solo giro. Al giro 16 Bastianini prova a passare Morbidelli che gliela rende: il quartetto si ricompatta. Ilsecnodo attacco è quello giusto, al giro 17 Bastianni passa Morbidelli ma davanti a sé ha quasi 3 secondi da rimontare ad Acosta, nel frattempo salito di nuovo a mezzo secondo da Martin. La Bestia comincia la sua rimonta e sembra perentoria: 2''2 all'inzio del giro 19 mentre Morbidelli ora fatica e deve difendersi da Bezzecchi, con cui si accende la lotta. Bastianini intanto vola e si porta a 1''8 da Acosta con ancora 8 giri da fare, e all'inizio del 21° il suo divario scende a 1''5, ma subito dopo aver fatto il giro veloce della gara, Bastianini scivola e - come Marquez - dà l'addio al mondiale. Al giro 22 Bezzecchi prova ad attaccare Morbidelli ma va lungo e apre la porta a Bagnaia, che ora proverà a prendersi un insperato - per come si era messa la gara - piazzamento sul podio. Davanti Martin riesce a scavare un bel gap su Acosta e con 1''7 si avvia sereno verso la vittoria, mentre Pecco ha ancora del lavoro da fare per limitare i danni. A cinque giri dal temine arriva l'attacco, neto e pulito, che lo fa salire in terza piazza.

Risultati Gran Premio MotoGP Indonesia 2024

In arrivo

Pubblicato da Simone Valtieri, 29/09/2024