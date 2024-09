MotoGP Indonesia 2024, le pagelle di Mandalika

Le pagelle del Gran Premio dell'Indonesia al Mandalika Circuit: Martin e Acosta un gradino al di sopra del resto della griglia. Bagnaia limita i danni e regola gli ottimi Morbidelli e Bezzecchi. Bastianini e Marquez, errori e sfortune e il sogno iridato sfuma via.

JORGE MARTIN - VOTO 10 - Oggi Jorge lottava più contro i fantasmi che contro gli avversari, dopo la caduta di ieri e quella del 2023. Beh, ha stracciato anche loro, prendendosi senza rivali la meritata vittoria.

PEDRO ACOSTA - VOTO 9,5 - La regola delle pressioni è orribile, umanente e tecnicamente. Pedrito oggi merita il 2° posto colto con una gara da veterano, altro che rookie. In ogni caso ha dimostrato quanto vale.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 8 - Con la gomma media non è andato tutto il weekend, ma la scelta era obbligata, e allora sbaglia in partenza, fatica, ma lotta e alla fine si prende un podio che è oro colato.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 7,5 - Cala un po' alla distanza, ma lotta, sorpassa, risponde, battaglia ed è sempre più vicino all'essere di nuovo il Morbido che conosciamo. E il prossimo anno, con la stessa moto...

MARCO BEZZECCHI - VOTO 7,5 - Discorso identico per il Bez e stesso voto del Morbido anche perché vi lottava ad armi impari, avendo lui la GP23 sotto al sedere. Ma anche lui sta tornando e fa una bella gara.

ENEA BASTIANINI - VOTO 5 - Stava facendo una rimonta pazzesca, si era acceso un po' tardi, certo, ma a suon di giri veloci puntava ad Acosta e Martin e a una clamorosa vittoria. Ma è arrivata prima la ghiaia.

MARC MARQUEZ - VOTO 5 - Non una grande gara per lui oggi, non sappiamo se sarebbe cresciuto nel fiale ma, fino allo sfortunato ritiro per rottura, non aveva il passo mosrato in altre gare recenti. Addio titolo.

I voti degli altri

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 5 - L'aveva data su a Marquez con la stessa moto, peccato cada.

MAVERICK VINALES - VOTO 7 - Buona gara di Maverick che con l'Aprilia oggi è il primo degli altri.

FABIO QUARTARARO - VOTO 7 - In gara non ha ancora il passo, ma sta tornando, e non vediamo l'ora.

BRAD BINDER - VOTO 6,5 - Weekend rovinato in qualifica, ma alla fine fa il suo rimontando da 19° a 8°.

JOHANN ZARCO - VOTO 6,5 - Dopo la sprint, ci aspettavamo un filo di più, ma va bene così. Si risale.

RAUL FERNANDEZ - VOTO 6 - Decimo a 10'' dall'unica altra Aprilia in gara. ''Not good, not terrible''.

TAKAAKI NAKAGAMI - VOTO 5,5 - Si avvia al tramonto la sua carriera in MotoGP. Gara crepuscolare.

ALEX RINS - VOTO 5,5 - Rientra dopo settimane difficili, diciamo che per ora va bene così. Dai Alex.

AUGUSTO FERNANDEZ - VOTO 4 - Cade a 8 giri dalla fine, non stava certo facendo la gara della vita.

JACK MILLER - VOTO 3 - Un punto in meno perché con la sua caduta al giro 1 tira giù ben tre piloti.

JOAN MIR- VOTO 4 - Con una Honda mediamente più competitiva naviga a fondo gruppo e poi cade.

ALEIX ESPARGARO, ALEX MARQUEZ E LUCA MARINI - VOTO SV - Abbattuti da Miller.

MIGUEL OLIVEIRA - VOTO SV - Cade nelle libere e si infortuna. Auguri di pronta guarigione, Miguel.

Pubblicato da Simone Valtieri, 29/09/2024