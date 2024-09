MotoGP Indonesia 2024: orari, meteo e segreti del circuito

Dopo lo zero della gara lunga di Misano, Francesco Bagnaia ha bisogno di essere perfetto nel weekend del Gran Premio di Indonesia a Mandalika, dove lo scorso anno riuscì nell'impresa di recuperare dalla quinta fila e vincere la gara lunga. Jorge Martin, infatti, seppur battuto (con polemica) da Enea Bastianini nel Gran Premio dell'Emilia Romagna, ha ripreso i 20 punti lasciati per strada a Bagnaia dopo Misano-1, e ora governa il mondiale con 24 lunghezze di margine sul campione del mondo. In lizza per l'iride restano anche lo stesso Bastianini e Marc Marquez, staccati, però, di 60 e 61 punti dall'iberico. Un quartetto di ducatisti in corsa, e non potrebbe essere altrimenti visto che, proprio in Romagna, la Ducati si è aggiudicata il titolo costruttori con 6 weekend di anticipo, rendendosi imprendibile dalla concorrenza. Di seguito trovate tutte le info utili per non perdervi nulla del quindicesimo weekend dell'anno della MotoGP, più i dettagliati dati sul circuito offerti da Brembo Brakes, l'azienda italiana che rifornisce di impianti frenanti e componenti tutti e i team della griglia.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 27 settembre

Prove libere 1: 4.45 – 5.30

Prequalifiche: 9.00 – 10.00

Sabato 28 settembre

Prove libere 2: 4.10 – 4.40

Qualifiche 1: 4.50 – 5.05

Qualifiche 2: 5.15 – 5.30

Sprint: 9:00

Domenica 29 settembre

Gara Moto3: 6.00

Gara Moto2: 7:15

Gara MotoGP: 9:00

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 28 settembre

Qualifiche MotoGP: 4.50-5.30 (diretta)

Sprint MotoGP: 9:00 (diretta)

Domenica 29 settembre

Gara Moto3: 9.00 (differita)

Gara Moto2: 10.20 (differita)

Gara MotoGP: 12.00 (differita)

LINK UTILI - GP INDONESIA 2024

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

#MotoGP Nel weekend il circus a due ruote non si ferma e fa tappa a #Mandalika per l'#IndonesiaGP. La battaglia tra #Bagnaia e #Martin sarà tra le curve del tracciato asiatico, di cui trovate ogni segreto nell'infografica redatta per voi dai tecnici @BremboBrakes pic.twitter.com/dEuJTijK6q — motorbox.com (@motorboxcom) September 25, 2024

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con tutti i piloti della MotoGP, il Pertamina Mandalika Circuit da 4,3 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 presenta un indice di difficoltà di 3 perché soltanto 2 delle 9 frenate sono della categoria Hard. Tutte le altre frenate invece comportano decelerazioni inferiori ai 100 km/h, anche se un’altra richiede più di 4 secondi. Ogni giro i freni vengono impiegati per 28 secondi, equivalenti al 31% dell’intero GP. La curva più dura del Pertamina Mandalika Circuit per l’impianto frenante è la numero 10 perché le MotoGP hanno preso velocità non essendosi avvalse dei freni alle curve 8 e 9: le MotoGP scendono da 275 km/h a 85 km/h in 4,5 secondi in cui percorrono 208 metri grazie al carico di 5 kg sulla leva del freno. La decelerazione è di 1,5 g e la pressione del liquido freno Brembo tocca i 10,8 bar.

IL METEO DEL GP

Venerdì 27 settembre: temporale; temperatura 24°-33°; precipitazioni 90%; umidità 76%

Sabato 28 settembre: precipitazioni sparse; temperatura 24°-33°; precipitazioni 60%; umidità 72%

Domenica 29 settembre: precipitazioni sparse; temperatura 25°-33°; precipitazioni 40%; umidità 70%

Pubblicato da Simone Valtieri, 25/09/2024