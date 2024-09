Il sorpasso di Bastianini su Martin divide i piloti: per alcuni era da penalizzare

Il sorpasso su Jorge Martin con cui Enea Bastianini ha preso la prima posizione all'ultimo giro del GP Emilia Romagna ha diviso lo schieramento della MotoGP. Alcuni piloti ritengono che la manovra dell'italiano sia regolare, altri pensano che la direzione gara abbia fatto male a non intervenire penalizzando il pilota della Ducati ufficiale.

LE VERSIONI DEI DUE PROTAGONISTI Ovviamente, le opinioni dei diretti interessati divergono sull'episodio. Bastianini ha spiegato: ''Negli ultimi giri ovviamente esce quel qualcosa che ti dà la possibilità di lottare per la vittoria. Alla fine, ho provato il sorpasso: quando mi sono infilato, Jorge ha provato a chiudere e quindi ho dovuto fare una piccola piega, e in quel momento ha iniziato a bloccarmi il davanti. Ho cercato di appoggiarmi il più possibile sul posteriore, cercando allo stesso tempo di chiudere la curva, ed è andata bene''. Martin, che dopo un plateale gesto di stizza mentre tagliava il traguardo si è chiarito con il rivale, ha replicato: ''Ho dovuto gestire la situazione con Enea e penso che non ci fosse spazio per fare quella mossa. Non ha molto senso continuare a parlarne perché non cambierà nulla, ma di sicuro penso di aver meritato quella vittoria. Quantomeno se fai una mossa, falla pulita e non toccarmi. Di sicuro, ora penso che ci sia più chiarezza sulle idee della direzione di gara per il futuro. Quindi, se dovrò fare lo stesso, non ci saranno conseguenze... spero''.

ESPARGARO E MARQUEZ CRITICI Proprio il mancato intervento della Direzione Gara, che non ha neppure investigato sul contatto tra i due, ha lasciato perplessi alcune dei piloti più esperti della griglia. Aleix Espargaro ha detto: ''Sono molto deluso. Non capisco cosa stiano facendo gli steward. Non ho davvero parole. Un pilota ha toccato l'altro, entrambi sono usciti di pista e non hanno nemmeno messo la cosa sotto inchiesta. Non ha senso. Sono un po' preoccupato, perché il messaggio che stanno mandando a tutti i piloti è 'potete fare quello che volete'. Potete toccare i piloti, potete uscire di pista. E questo è molto pericoloso''. Marc Marquez ha aggiunto: ''Quando fai un sorpasso aggressivo e resti dentro la pista, allora non è un problema. Ma quando esci dalla pista, allora significa che dovresti perdere una posizione. Non sono d'accordo con la decisione''. Non si tratta solo di una solidarietà tra connazionali però, visto che anche Luca Marini ha fatto osservazioni simili: ''Secondo me, è un po' ingiusto spingere un altro pilota fuori dalla pista e sorpassarlo senza fare la curva. Posso capire che per Enea sia stato difficile, su questa pista è super difficile sorpassare. Ma se Martin non rialza la moto, cade. Quindi Martin avrebbe dovuto sacrificarsi affinché Enea ricevesse una penalità . Se Martin non cade, nessuna penalità per Enea. Ma la mossa di Enea è sempre la stessa e questo non ha senso per me''.

PER TANTI È UN INCIDENTE DI GARA Numeroso è anche il gruppo di piloti che non ritiene colpevole Bastianini. Fabio Quartararo, Johann Zarco e Jack Miller ritengono il contatto un normale incidente di gara, giustificato dalle difficoltà di effettuare un sorpasso pulito a Misano con questo tipo di moto. Dalla parte dell'italiano anche Pecco Bagnaia che, grazie al sorpasso, ha visto il bilancio della domenica diventare un po' meno disastroso con 20 punti persi da Martin invece che 25: ''Penso che sia un sorpasso di gara, niente di strano, niente di diverso rispetto a quello che Jorge ha fatto in passato con me. La scorsa stagione in Qatar e in India ha fatto lo stesso. Quindi penso che sia normale''.

