MotoGP Indonesia 2024. Bastianini e Martin volano nelle libere, Bagnaia quarto

Pista da gommare, tante scivolate, tempi comunque buoni e un infortunio grave. Questo il bilancio, in sintesi, delle prove libere 1 del Gran Premio d'Indonesia a Mandalika. Partiamo dall'infortunio, che è quello occorso a Miguel Oliveira: una frattura al polso per il pilota dell'Aprilia che sarà costretto a saltare tutto il weekend. Il più veloce di tutti al mattino è stato Franco Morbidelli con iltempo di 1:30.689, rifilando due decimi abbondanti all'Aprilia di Maverick Vinales e mezzo secondo al compagno di Ducati Pramac, Jorge Martin. Quarto tempo per l'ottmio Pedro Acosta con la KTM, che ha preceduto, a sorpresa, la Honda di Johann Zarco. Poi le Ducati di Marc Marquez, Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini e la Honda di Luca Marini, nono davanti a Fabio Di Giannantonio (Ducati). E Bagnaia? Non trova il feeling con la pista il campione del mondo che è solo 14°, staccato di oltre un secondo dall'amico Frankie al comando, preceduto anche da Taka Nakagami (Honda), Alex Marquez (Ducati) e Brad Binder (KTM). Alle spalle di Pecco le due Yamaha di Quartararo e Rins, poi Miller, Mir, Aleix Espargaro, Raul e Augusto Fernandez. Ultimo Oliveira.

Franky has found even more speed and he's not too far off the lap record 💪@FrankyMorbido12 tops FP1 ahead of Maverick and @88jorgemartin ✅#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/iskg2XpCcX — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 27, 2024

PREQUALIFICHE Nel pomeriggio sono continuati i grossi problemi di Pecco Bagnaia, al quale sembra di rivivere il weekend dello scorso anno. In quel caso l'esito - quantomeno domenicale - fu positivo, ma la concorrenza cresce e non ci si possono permettere passaggi a vuoto. Chi non ha avuto problemi, invece, sono stati due dei suoi rivail per il titolo: Jorge Martin e, soprattutto, Enea Bastianini, che sono andati 3 decimi sotto al vecchio primato della pista firmato da Luca Marini lo scorso anno. La Bestia ha chiuso in 1:29.630 ma avrebbe potuto fare anche meglio nel finale se non avesse incontrato Augusto Fernandez lento in traiettoria. Bene anche Franco Morbidelli, terzo a 2 decimi abbondanti dalla vetta, mentre alla fine Bagnaia ci mette una pezza fermandosi a soli 3 millesimi dal Morbido e prendendosi la quarta posizione. Il pokerissimo Ducati è completato dal ritrovato Marco Bezzecchi, quinto (nonché quarto italiano nei primi cinque). Rompe il monologo di Borgo Panigale l'ottimo giro di Fabio Quartararo, che mette la sua Yamaha in sesta posizione, qualificandola direttamente alla Q2 di stanotte insieme a Marc Marquez (Ducati), Pedro Acosta (KTM), Fabio Di Giannantonio (Ducati) e Maverick Vinales (Aprilia). Restano fuori per poco dalla Q2 diretta le Honda di Zarco e Marini e la Yamaha di Rins, con le moto giapponesi in crescita, mentre deludono sia Brad Binder (KTM), 14°, sia Aleix Espargaro (Aprilia), 15° e scivolato più volte. Bella scena alla fine del turno, con Marc Marquez che riporta ai box Bagnaia, rimasto a secco di benzina dopo la sua prova di partenza.

VEDI ANCHE

A future teammate in need 👀



Let's take one more look at when @marcmarquez93 came to the rescue 🤝#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/9glN3NGpO4 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 27, 2024

Risultati Prove libere 1 MotoGP Indonesia 2024

Risultati Prequalifiche MotoGP Indonesia 2024

The Beast leads the way into Saturday with a NEW LAP RECORD in Mandalika 👊



The @pramacracing duo follows as @PeccoBagnaia rescues P4 at last 😅#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/O9PsKCqHeO — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 27, 2024

Pubblicato da Simone Valtieri, 27/09/2024