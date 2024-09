MotoGP Indonesia 2024. Martin imprendibile, pole a Mandalika. Bagnaia quarto

Jorge Martin bravo e fortunato a Mandalika. Ma soprattutto bravo. Il pilota spagnolo ha la sua Ducati in mano come nessun altro e si prende la pole dl Gran Premio d'Indonesia già dopo il primo tentativi, concluso in 1:29.088 (sei decimi meglio del freschissimo record della pista di Bastianini di ieri). In prima fila con lui scatteranno un bravissimo Marco Bezzecchi (Ducati) e Pedro Acosta (KTM), mentre Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini si devono accontentare della quarta e quinta posizione. Soprattutto Pecco deve recriminare perché ha visto cancellati quattro giri su cinque, tre per bandiere gialle, uno per track limits. Fortunatamente l'unico buono che ha completato gli vale la quarta piazza, distante però ben sei decimi dal rivale per il titolo. La seconda fila viene chiusa da un ottimo Fabio Quartararo, sesto con la Yamaha, mentre in terza fila troviamo addirittura la Honda di Johann Zarco, che ha fatto meglio delle due Ducati di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli. In quarta fila, infine, troviamo Maverick Vinales e Raul Fernandez, mentre disastrosa è stata la sessione di Marc Marquez che si stende due volte, la prima per seguire le linee dell'imprendibile Martin, la seconda per copiare quelle meno incisive di Pecco Bagnaia. Tra l'altro, i suoi tentativi di rimettere in piedi la moto per quasi due minuti, provocano una bandiera gialla prolungata che rovina i piani di tutta la concorrenza nel secondo tentativo lanciato (di norma, il più fruttuoso) del secondo run. Dalla Q1 erano saliti Johann Zarco e Raul Fernandez, al termine di una sessione che ha visto tutti i piloti di spessore coinvolti trovare difficoltà, sia tecniche (Binder), sia sportive, con le cadute di Aleix Espargaro (Aprilia) e Alex Marquez (Ducati), in quinta fila insieme alla Yamaha di Alex Rins. Sesta fila per Jack Miller (KTM) e per le Honda di Luca Marini e Takaaki Nakagami con Brad Binder che troverà posto in settima fila insieme a Joan Mir e Augusto Fernandez, mentre resterà vacante il posto in ottava fila a causa dell'infortunio patito ieri da Miguel Oliveira.

Pubblicato da Simone Valtieri, 28/09/2024