Omoway lancia Omo X: lo scooter auto-bilanciante che non cade mai

Le nuove tecnologie stanno cambiando non solo le auto ma pure il mondo delle due ruote. Ecco cosa ha svelato Omoway, una startup che punta a lanciare sul mercato uno scooter elettrico rivoluzionario. Il risultato di questo lavoro è Omo X, il primo scooter elettrico auto-bilanciante ad essere prodotto in serie. In termini semplici, è in grado di stare in equilibrio da solo. Si tratta di una caratteristica interessante che dovrebbe semplificare l'utilizzo dello scooter soprattutto in città e in mezzo al traffico, dove è un continuo stop & go.

Come funziona?

Il design dello scooter elettrico Omo X è sicuramente molto particolare ma quello che è più interessante è la sua piattaforma tecnologica ''Omo-Robot'' che nasce per poter realizzare potenzialmente diverse tipologie di veicoli. Come si può leggere all'interno del sito web dell'azienda, questa piattaforma combina sensori e un software avanzato che trasforma lo scooter elettrico in quello che viene chiamato una sorta di ''robot su due ruote''. In particolare, l'azienda ha integrato per la prima volta su larga scala la tecnologia di stabilizzazione giroscopica, originariamente utilizzata esclusivamente nei satelliti aerospaziali e nelle navi per l'esplorazione degli abissi, in un veicolo a due ruote pensato per la mobilità quotidiana.

OMO X

Grazie ad un avanzato giroscopio integrato, OMO X è in grado di rilevare l'inclinazione in tempo reale e di mantenere attivamente l'equilibrio a bassa velocità o quando è fermo. Per adattarsi alle complesse condizioni stradali del mondo reale, l'azienda ha sviluppato un modello di apprendimento che permette di arrivare a disporre di alcune funzionalità di sicurezza attiva. Sfruttando un sistema di visione a 360 gradi grazie alla presenza di alcune telecamere, in caso di strade scivolose, curve complesse o potenziali scenari di collisione, il sistema è in grado di prevedere i rischi, controllare il motore, lo sterzo e i sistemi frenanti per intervenire in anticipo.

Vietato cadere

Insomma, questo scooter è in grado di rendere più semplice la guida in città, permettendo di mantenere l'equilibrio senza dover mettere un piede a terra. Non è certamente la prima azienda a lavorare su di una tecnologia simile ma Omoway punta a renderla disponibile su larga scala. Se non ci saranno ritardi, i preordini partiranno ad aprile 2026, mentre la presentazione ufficiale si terrà a maggio 2026 a Jakarta quando scopriremo tutte le caratteristiche di questo modello.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 17/03/2026