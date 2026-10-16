Continental presenta il nuovo ContiMotion EVO: come cambia il nuovo pneumatico sport touring

Continental rinnova la propria proposta nel segmento sport touring con il nuovo ContiMotion EVO, successore del ContiMotion. Uno pneumatico pensato per chi utilizza la moto tutti i giorni, ma non vuole rinunciare a qualche curva nel weekend, con interventi mirati a migliorare maneggevolezza, aderenza sul bagnato e resa chilometrica.
COSA CAMBIA CON IL CONTIMOTION EVO
Le principali novità riguardano struttura e mescola. Continental introduce nuovi materiali per la carcassa e la tecnologia EasyHandling, sviluppata per rendere la risposta dello sterzo più intuitiva e prevedibile, migliorando al tempo stesso agilità e stabilità. La nuova mescola ibrida a base di silice promette maggiore aderenza sia sull'asciutto sia sul bagnato, senza penalizzare la durata. Confermata anche la struttura con cintura d'acciaio ZeroDegree, pensata per garantire stabilità alle velocità più elevate.
Il ContiMotion EVO si rivolge a un pubblico piuttosto ampio: dalle naked alle sport touring, passando per le modern classic. Tra i modelli compatibili indicati da Continental figurano BMW R12 nineT, Triumph Daytona 660, Ducati SuperSport 950, Honda CB650R, Suzuki GSX-8TT e Yamaha MT-09.
MISURE E DISPONIBILITÀ
Il nuovo Continental ContiMotion EVO è disponibile da settembre 2026 nelle prime tre misure, mentre la quarta arriverà a novembre.
|Posizione
|Misura
|Disponibilità
|Anteriore
|120/70 ZR17 (58W)
|Settembre 2026
|Posteriore
|160/60 ZR17 (69W)
|Settembre 2026
|Posteriore
|180/55 ZR17 (73W)
|Settembre 2026
|Posteriore
|190/50 ZR17 (73W)
|Novembre 2026
Continental conferma inoltre la possibilità di montare ContiMotion EVO e precedente ContiMotion in combinazione tra loro. Non è stato comunicato, per il momento, il prezzo di listino del nuovo pneumatico.
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Un talento naturale, nel senso che si è ritrovato a seguire la sezione Moto dopo aver svolto in passato ogni mestiere immaginabile, tranne quello di web editor. Ad aiutarlo, un amore smisurato per tutto ciò che gira attorno alle due ruote, oltre a una contagiosa simpatia e a una professionalità esemplare, che in breve tempo hanno contribuito a fare di Danilo un personaggio amato da colleghi e appassionati. Presto o tardi, il volume della musica che ascolta in cuffia mentre scrive le sue prove ne farà un centauro sordo più di uno scarico privo di Db killer.