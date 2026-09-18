Continental punta sulle performance: 650 nuove misure in arrivo per gli pneumatici UHP

Negli ultimi cinque anni Continental (guarda la hompepage di Continental) ha ampliato sensibilmente l’offerta globale di UHP (Ultra High Performance), con una strategia concentrata sulle misure per cerchi da 18'' in su.

Una gamma UHP in forte espansione

Il piano prevede, entro la fine del 2027, oltre 650 nuove misure destinate sia al primo equipaggiamento sia al mercato after market, nei principali mercati globali. L’espansione coinvolgerà anche i marchi Semperit e Uniroyal.

«Con l’ampliamento del nostro portafoglio UHP rispondiamo direttamente alle crescenti esigenze dei veicoli moderni», afferma Edwin Goudswaard, Head of Research and Development del settore Tires di Continental. «Questo ci consente di offrire ai nostri clienti in tutto il mondo soluzioni ancora più mirate in termini di sicurezza, efficienza e dinamica di guida».

La crescita risponde all’evoluzione delle auto moderne, sempre più grandi, potenti e pesanti. I SUV hanno aumentato la diffusione delle ruote di grandi dimensioni, mentre le batterie delle vetture elettriche incidono sulla massa. Anche la maggiore coppia dei sistemi elettrificati impone nuovi requisiti agli pneumatici, chiamati a combinare sicurezza, comfort ed elevate prestazioni.

Continental: entro il 2027 arriveranno oltre 650 nuove misure per pneumatici UHP

Tecnologia, materiali e collaudi

Per il costruttore tedesco, gli pneumatici Ultra High Performance devono trovare un equilibrio tra aderenza, frenata, precisione di guida, resistenza al rotolamento e durata. La mescola è centrale in questo processo, insieme a simulazioni digitali, prove di laboratorio e test su strada effettuati in differenti condizioni.

Il centro di Korbach sviluppa tecnologie destinate alla produzione di pneumatici fino a 24 pollici. Le verifiche in condizioni reali si svolgono anche al Contidrom, in Svezia e in Texas. Lo sviluppo beneficia inoltre dell’esperienza nel tuning e nel motorsport.

Continental: il modello SportContact 7 Force per modelli a elevate prestazioni

SportContact 7, prodotto di riferimento

Tra i modelli sportivi della gamma spicca SportContact 7 (guarda Continental SportContact 7 Force), pneumatico estivo disponibile da 18 a 24 pollici per motorizzazioni tradizionali ed elettriche. Il prodotto è stato scelto come primo equipaggiamento da costruttori come Audi, BMW e BYD, oltre ad altri marchi premium e sportivi.

Secondo i dati forniti da Continental, SportContact 7 si è classificato tra i primi tre in 27 dei 29 test internazionali sugli pneumatici dal lancio. Il risultato è legato soprattutto agli spazi di frenata e al comportamento su asciutto e bagnato, caratteristiche rilevanti per supercar e vetture ad alte prestazioni.

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