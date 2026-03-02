Nuove Continental TKC 80², le migliori "on-off" del mercato? La prova

Continental TKC 80² - Nel mondo del motociclismo ci sono alcuni nomi diventati iconici in virtù di una presenza sul mercato lunghissima e di rilievo. CBR, Africa Twin, Bonneville, tanto per citarne alcuni. Basta leggerli o sentirli nominare per sapere all'istante di cosa si parla: sportività, avventura, stile.

TKC 80 è uno di questi. Lanciate nel lontano 1985, queste gomme Continental dedicate a chi vuole muoversi con sicurezza su asfalto e fuoristrada sono state apprezzate da subito e, nel corso di una carriera quarantennale (!), sono diventate un vero e proprio simbolo dell'adventouring.

Aggiornate nel corso del tempo con nuove mescole, carcasse e misure, le TKC 80 non sono mai cambiate radicalmente, con una evoluzione lenta e costante che, a piccoli passi, le ha tenute al passo col mercato. Oggi, le cose prendono una piega diversa. La Casa tedesca ha ritenuto fosse arrivato il momento di spingere sull'acceleratore e arrivare con un prodotto completamente nuovo, che avesse la freschezza e i contenuti per affrontare con slancio - perché no? - un altro quarantennio da protagonista. Ecco quindi che le nuove TKC 80² cambiano poco nel nome ma hanno pochissimo, o nulla, in comune con le precedenti TKC.

Le abbiamo provate in Portogallo, tra asfalto e fuoristrada, in più misure e con varie moto: BMW R 1300 GS Adventure, Ducati Multistrada V2 S, Honda Africa Twin, KTM 890 Adventure, Triumph Tiger 1200 Rally. Prima di parlare di come si comportano, vediamo come cambiano e in quali misure sono disponibili (spoiler: una decina per ora e le ''vecchie'' TKC 80 restano, al momento, in produzione e vendita).

Nuove Continental TKC 80²: si nota la distribuzione irregolare dei tasselli

In sintesi, a detta del Costruttore, garantiscono miglioramenti in:

Grip offroad (+10%)

Maneggevolezza (+6%)

Grip su asfalto asciutto (+3%)

Stabilità (+10%)

Grip su asfalto bagnato (+16%)

Mentre la resa chilometrica resta allineata a quella delle TKC 80.

Continental TKC 80², cosa c'è di nuovo

Disegno del battistrada

Il battistrada è stato rivisto da zero. Il primo dato significativo riguarda l’area di impronta al suolo, che rispetto a quella delle TKC 80 aumenta del 17%. Duplice l'effetto: migliorano la stabilità e l’usura, ora più omogenea. Resta (ovviamente) l'omologazione M+S.

Riguardo la distribuzione dei tasselli, ora ogni fila presenta spigoli più lunghi e di lunghezza uniforme, con una spaziatura studiata per garantire un’interazione meccanica più costante con il terreno. A detta di Continental, ciò si riflette in una trazione migliore, soprattutto sui fondi cedevoli.

I tasselli di spalla sono ora sfalsati. Questa configurazione aumenta l’ingaggio degli spigoli nei terreni morbidi, migliorando il grip quando si guida nel fango o nella sabbia.

Infine, l'angolo delle pareti dei tasselli varia tra gomma anteriore e posteriore. Dietro, le rampe sono orientate per favorire la trazione in accelerazione e aumentare la rigidità del tassello, con benefici sia in termini di grip sia di precisione. Davanti, la geometria è studiata per migliorare la precisione in fase di frenata in off-road e il rigore su strada.

In sintesi – Novità principali del battistrada:

+17% di impronta a terra nella zona critica di usura

Nuova distribuzione dei tasselli con spigoli uniformi e più lunghi

Tasselli spalla sfalsati per maggiore grip su fondi morbidi

Angoli e rampe differenziati tra anteriore e posteriore

Nuove Continental TKC 80², l'area di appoggio a confronto con quella delle TKC 80. Si nota anche la differente tassellatura

Mescola

Continental ha lavorato sulla mescola per ottenere un comportamento bilanciato tra strada e sterrato, senza privilegiare in modo marcato uno dei due ambiti. Secondo la Casa, su asfalto, si è ottenuto un miglioramento del grip su asciutto e, soprattutto, sul bagnato: sul circuito di prova Continental, le TKC 80² sono di 4,5'' più veloci delle TKC 80 (1'30''5 vs 1'35''). Mentre in offroad è stato migliorato il grip meccanico e la precisione in accelerazione e frenata.

Costruzione

Le TKC 80² introducono una serie di modifiche strutturali che incidono direttamente su stabilità, comfort e durata. Il nuovo materiale del breaker (lo strato superiore alla carcassa) migliora la capacità di assorbimento delle asperità, mentre la carcassa garantisce un passo avanti in termini sia di maneggevolezza sia di stabilità.

Rilevante anche l’introduzione di un nuovo apex (il profilo laterale con sezione triangolare), studiato per ridurre il fenomeno del “kick-back” sulle asperità in accelerazione. L'effetto è una risposta più prevedibile del retrotreno quando si affrontano sconnessioni con il gas aperto.

A ciò si aggiunge un aumento dello spessore della gomma in alcune aree strategiche, con l’obiettivo di incrementare la protezione contro forature e tagli - fondamentale in fuoristrada.

Non cambia invece il profilo della gomma, scelta voluta da Continental per mantenere il comportamento dinamico simile a quello delle TKC 80. In realtà, su strada, le TKC 80² hanno una resa diversa e migliore.

In sintesi – Novità strutturali:

Nuovo materiale breaker per maggiore comfort

Carcassa modificata a vantaggio di stabilità e maneggevolezza

Nuovo apex per ridurre il kick-back

Maggiore spessore gomma contro forature e tagli

Nuove Continental TKC 80², tecnicamente sono tutte nuove: carcassa, mescole, disegno dei tasselli

Rumorosità

A vantaggio del comfort acustico è stata modificata la sequenza dei tasselli, la loro rigidità e la costruzione interna della gomma. Il risultato ci è pasro avvertibile.

Misure e disponibilità

Misura Asse Disponibile da 100/90-19 M/C 57R TL Anteriore Q1 2026 110/80-19 M/C 59R TL Anteriore Q2 2026 120/70-19 M/C 60R TL Anteriore Q1 2026 90/90-21 M/C 54R TL Anteriore Q1 2026 130/80-17 M/C 65R TL Posteriore Q1 2026 150/70-17 M/C 69R TL Posteriore Q2 2026 170/60-17 M/C 72R TL Posteriore Q1 2026 120/90-18 M/C 65R TL Posteriore Q1 2026 140/80-18 M/C 70R TL Posteriore Q1 2026 150/70-18 M/C 70R TL Posteriore Q1 2026

Nuove Continental TKC 80², la gomma posteriore

Continental TKC 80², la resa dinamica

Su asfalto

Ho usato molto le TKC 80, per esempio alla HAT Pavia-Sanremo e alla HAT Sanremo-Sestriere. Le ho utilizzate a lungo direi in ogni situazione, dall'autostrada al fango, dai tornanti scassati alle pietraie, dai curvoni da ginocchio a terra alle sterrate battute; il tutto, in condizioni sia di asciutto sia di bagnato. La prova delle nuove TKC 80² non posso dire sia stata altrettanto esauriente, d'altra parte è durata un solo giorno durante il quale, in sella a varie moto, ho guidato su bellissime strade da piega e su sterratoni battuti panoramici, solo in pochi tratti un pelo scassati. Tutto, sotto un bel sole. Ahimé, quindi, non ho idea di quanto spiccato sia il miglioramento in termini di resa su asfalto bagnato, il tallone d'Achille delle TKC 80. Né posso dare un giudizio sulla guida offroad su fondi molli.

Sicuramente, posso dire che, su strada, il miglioramento è netto. Le TKC 80 erano valide, le TKC 80² sono performanti. Sembrano gomme più orientate alla resa su asfalto rispetto al passato, tale è il miglioramento in termini di precisione e stabilità. Eppure, garantiscono prestazioni migliori anche offroad. Si può guidare di buon passo avendo in ogni fase una piacevole sensazione di sicurezza. Soprattutto stupisce la gomma anteriore, che offre molta confidenza in ingresso e percorrenza di curva, anche ad angoli di piega generosi.

Nuove Continental TKC 80², il passo avanti fatto su asfalto è notevole

Mentre la posteriore è un po' meno rigorosa (rispetto alla gomma anteriore, non alla TKC 80); soprattutto quella per cerchi di 17''. A ritmi spediti, si muove avvertibilmente quando si prende in mano il gas a centro curva. Si tratta, a sensazione, di una flessione della struttura più che di perdite di aderenza. Una teoria in qualche modo confermata dal fatto che le TKC 80² posteriori per cerchi di 18'' generano meno questo effetto di ondeggiamento che si avverte nella prima parte di accelerazione, anche abbinate a moto comunque grintose quali KTM 890 Adventure o Honda Africa Twin.

Nel complesso, le TKC 80² trasmettono più fiducia delle TKC 80 e permettono di tenere ritmi migliori avendo una superiore sensazione di sicurezza. Spicca in particolare l'abbinata 21''-18'', per la resa di cui sopra. Ho poi trovato un bel miglioramento nella consistenza della discesa in piega. Nonostante Continental sostenga di aver voluto mantenere la stessa progressione, non c'è traccia della sgradevole sensazione di ''caduta'' in piega, quasi mancasse l'appoggio nella prima fase di inclinazione della moto. Ora l'ingresso in curva è rotondo e uniforme dall'inserimento alla percorrenza.

Su sterrato

Sui fondi compatti, lo sappiamo tutti, è difficile trovare gomme che vadano male. Va detto però che con le TKC 80² mi sono trovato molto bene. E non era scontato, considerando che ho guidato moto anche molto pesanti (R 1300 GS Adventure, Triumph Tiger 1200 Rally) e, soprattutto, che Continental ha voluto tenere le pressioni consigliate dai Costruttori, quindi, generalmente, 2,5 atmosfere davanti e 2,9 dietro - non proprio l'ideale per la trazione. Davanti ho riscontrato in ogni fase di guida una bella sensazione di precisione e di sostegno, anche ''portando'' la frenata dentro le curve, mentre dietro il grip è stato in ogni caso buono: nelle frenate in discesa, nelle accelerazioni e nelle salite. So per certo che sarebbe potuto essere parecchio migliore con una pressione inferiore ma, anche in queste condizioni, le perdite di aderenza risultano graduali e facilmente gestibili.

Nuove Continental TKC 80², promosse in offroad

