Continental ZEvRA, un pneumatico riciclato al 43% esiste e funziona ma produrlo è un problema

Un pneumatico riciclato ha le stesse prestazioni di uno nuovo? Il concept Continental ZEvRA ha proprio questa ambizione. È composto per il 43% da materiali riciclati e, come raccontato da Continental stessa, raggiunge la classe più alta dell’etichetta europea per la resistenza al rotolamento. Il pneumatico è stato sviluppato nell’ambito dell’omonimo progetto europeo (Zero Emission electric Vehicles enabled by haRmonised circulArity) dedicato all’economia circolare dei veicoli elettrici lungo l’intera catena del valore. Ma c’è una sfida paradossalmente ancora più grande da affrontare.
Il 43% che non si vede (e non si sente)
Continental ZEvRA, il concept del pneumatico riciclato
Il concept di questo pneumatico è composto per circa il 43% da materiali riciclati. Sono stati utilizzati tallolio (un sottoprodotto della lavorazione della cellulosa), acciaio, gomma recuperata da pneumatici a fine vita e filato in poliestere ricavato da bottiglie in PET. A questo si affiancano tecnologie come la pirolisi (che permette di estrarre dagli pneumatici dismessi nerofumo recuperato) e la sabbia riciclata (rSand), residuo dei processi di fonderia, riconvertita in un materiale silicico alternativo.
Oltre al 43% di materiali riciclati, il pneumatico ZEvRA utilizza anche un 13% di materie prime rinnovabili e un 25% di materiali certificati secondo il sistema mass balance. Nel complesso, quindi, più dell’80% dei materiali impiegati proviene da fonti riciclate, rinnovabili o certificate.
Nonostante questa elevata percentuale di materiali alternativi, secondo Continental ZEvRA raggiunge la classe più alta dell’etichetta europea per la resistenza al rotolamento. Un aspetto particolarmente importante sulle auto elettriche, perché un pneumatico che oppone meno resistenza richiede meno energia per muovere la vettura e può quindi contribuire a migliorare l’autonomia.
Il problema normativo
Continental ZEvRA, resistenza al rotolamento
Il risultato tecnologico raggiunto con questo concept finisce, però, in secondo piano. A occupare l’attenzione è il contesto normativo. «Il progetto ZEvRA dimostra che il progresso tecnologico può esprimere il proprio pieno potenziale solo quando quadri normativi affidabili e coordinati offrono certezza di pianificazione e sostengono l’ingresso sul mercato di nuovi processi», spiega Andreas Topp, responsabile Platform Development and Industrialization per gli pneumatici passeggeri di Continental. Servono, aggiunge, definizioni europee standardizzate per i materiali riciclati e criteri chiari su quando una sostanza lavorata possa essere classificata come materia prima riciclata.
Per ora, quindi, lo ZEvRA resta un concept, non un pneumatico in vendita.
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Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.