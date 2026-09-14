ContiMotion EVO, tutte le novità del nuovo pneumatico sport touring

Continental ha svelato il nuovo ContiMotion EVO, l'erede del diffuso ContiMotion destinato al segmento sport touring. L'obiettivo dichiarato dalla Casa tedesca è unire una maneggevolezza intuitiva a un'aderenza affidabile su asciutto e bagnato, garantendo la durata necessaria per l'impiego di tutti i giorni.

ContiMotion EVO su Suzuki GSX-8 T

Nuovi materiali per la carcassa e tecnologia EasyHandling

Rispetto al modello precedente, il ContiMotion EVO introduce diversi affinamenti tecnici. I nuovi materiali impiegati per la carcassa offrono maggiore stabilità e costanza di rendimento, a beneficio anche dell'agilità e della dinamica di guida.

A gestire la risposta dello sterzo c'è la tecnologia EasyHandling, che secondo Continental rende l'inserimento e la conduzione di curva più prevedibili, in particolare nei tratti stretti e nelle manovre a bassa velocità.

Per garantire stabilità quando si viaggia a velocità autostradali, la struttura sfrutta la cintura in acciaio a zero gradi (ZeroDegree) unita ai nuovi componenti della carcassa.

ContiMotion EVO rimpiazza il popolare ContiMotion

Mescola ibrida con silice per il bagnato e resa chilometrica

Un altro intervento descritto da Continental riguarda la composizione della gomma e il disegno del battistrada. Il ContiMotion EVO adotta una mescola ibrida del battistrada con silice, ottimizzata per il bagnato, abbinata a un intaglio specifico.

Nelle intenzioni dei tecnici, questa combinazione è studiata per offrire un grip affidabile sia su fondo asciutto sia sul bagnato, senza penalizzare la durata chilometrica e mantenendo prestazioni costanti nel tempo.

Suzuki GSX-8 T equipaggiata con pneumatici ContiMotion EVO

Compatibilità, misure e situazione prezzi

Il ContiMotion EVO si rivolge sia a chi usa la moto nel fine settimana per uscite sportive, sia agli appassionati di turismo. Secondo il costruttore è adatto a numerose naked, roadster e modern classic, fra cui BMW R 12 nineT, Triumph Daytona 660, Ducati SuperSport 950, Honda CB650R, Suzuki GSX-8TT e Yamaha MT-09.

Continental conferma inoltre che ContiMotion EVO e il precedente ContiMotion possono essere abbinati tra anteriore e posteriore, sempre nel rispetto delle misure omologate a libretto per la propria moto.

Le prime tre misure sono già commercializzate a partire da settembre 2026:

Anteriore : 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL

Posteriore : 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL

Posteriore: 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL

La misura posteriore 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL è invece prevista sul mercato a partire da novembre 2026.

Continental non ha rilasciato un listino prezzi ufficiale unico per l'Italia. Sulla rete delle compravendite online, le prime offerte per singolo pneumatico (senza montaggio) vedono l'anteriore posizionato indicativamente a partire da circa 90 euro, mentre per le posteriori i prezzi oscillano mediamente tra i 90 e i 135 euro a seconda della misura e del rivenditore.

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