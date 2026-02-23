Festa del Papà: con il Father&Son Weekend la passate in sella a una Yamaha

Una Festa del Papà differente quella che propone Yamaha. Nel fine settimana di sabato 21 e domenica 22 marzo, infatti, arriva Father&Son Weekend, un'esperienza da vivere padre e figlio, in sella alle moto adventure della Casa di Iwata, Ténéré 700 e WR125R.

Yamaha Father&Son Weekend 2026: il programma

Prova Yamaha Ténéré 700 2025: il look è simile al passato eppure è tutto nuovo

L'appuntamento con il Father&Son Weekend di Yamaha è a Grazzano Visconti (PC). Le attività partiranno al sabato e si svolgeranno su tracciato fettucciato: sessioni guidate per migliorare della tecnica di guida e il controllo del mezzo. La partnership con Junior Moto School permetterà anche lo svolgimento di sessioni formative dedicate ai piccoli piloti, con corsi di guida pensati per avvicinare i più giovani al mondo delle due ruote.

Il programma di Yamaha Father&Son sabato e domenica:

9:00 - Ritrovo presso Enduro Republic

- Ritrovo presso Enduro Republic 9:00-13:00 - Test ride con WR125R e Ténéré 700 in fettucciato privato

- Test ride con WR125R e Ténéré 700 in fettucciato privato 13:00-14:00 - Pausa pranzo

- Pausa pranzo 14:00-17:00 - Giro sulle colline adiacenti la sede di Enduro Republic a Grazzano Visconti (necessaria patente idonea)

Yamaha Father&Son Weekend 2026: prezzi

Partecipare a Father&Son Weekend ha un costo di 80 euro per il test in fettucciato padre e figlio – più pranzo – mentre con 220 euro è incluso anche il tour guidato padre e figlio del pomeriggio (pernotto e abbigliamento non sono inclusi). Per il pernotto presso la Locanda di Enduro Republic, il costo è di 120 euro per camera doppia, mentre per il noleggio dell'abbigliamento il prezzo è di 70 euro. Per info e prenotazioni potete cliccare sul sito di Enduro Republic, cliccando qui, oppure scrivere una mail a school@endurorepublic.it o un WhatsApp al +39 3332013309.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 03/03/2026