Guinness World Records, Silvio Sabba e Valerio Boni da record con la Ducati Desmo450 EDS

Un nuovo record mondiale per Silvio Sabba e Valerio Boni, che hanno percorso 1.448,732 km in 24 ore su una Ducati Desmo450 EDS

Silvio Sabba e Valerio Boni hanno battuto il record mondiale per la maggiore distanza percorsa con una moto da motocross in 24 ore. La coppia italiana ha stabilito il nuovo Guinness World Records in sella a una Ducati Desmo450 EDS.

Il nuovo Guinness World Records

Il nuovo record è stato stabilito su una pista sterrata appena fuori Milano il primo ottobre, con Sabba e Boni che hanno percorso ben 1.448,732 km in 24 ore, alternandosi alla guida della stessa moto che quindi ha compito complessivamente 1.588 giri di pista (60,36 km/h di media, soste comprese). Dettaglio importante, la Ducati Desmo450 EDS utilizzata per ottenere questo nuovo record era completamente di serie. Nessuna modifica è stata effettuata. Nemmeno per la guida di notte sono stati utilizzati faretti aggiuntivi. Il motore è stato spento solamente per effettuare i rifornimenti di carburante e per l'unico cambio olio e filtro che ha richiesto circa 17 minuti per essere completato.

Le rapide soste per il rifornimento hanno giocato un ruolo fondamentale nel permettere ai due di ottenere questo primato. A lato del percorso era presente un orologio che permetteva al team di tenere traccia dei propri progressi durante le 24 ore. Ovviamente, il tutto è stato tracciato attraverso il GPS e c'è stato un monitoraggio continuo per poter certificare il record.

Non è il primo record

Vale la pena di notare che Silvio Sabba e Valerio Boni non sono nuovi ai Guinness World Records. Già perché lo scorso anno (a fine settembre) avevano stabilito un nuovo record per la più lunga distanza percorsa in off-road in 24 ore con una moto da cross omologata per la circolazione su strada. Il loro nuovo record ha più che raddoppiato il chilometraggio precedente, con Sabba e Boni che hanno raggiunto i 1.462 km su una Ducati Scrambler.

Ducati Desmo450 EDS Guinness World Records

Va detto poi che Silvio Sabba ha al suo attivo oltre 600 Guinness World Records, dei quali quasi 200 ancora imbattuti.

La Ducati Desmo450 EDS

La base tecnica è quella della Desmo450 MX, ma Ducati ha sviluppato soluzioni e componenti dedicati con l'obiettivo di ottenere una moto efficace nell'affrontare distanze maggiori, terreni più complessi e variegati. La moto adotta ruote da 21 pollici all'anteriore e da 18 al posteriore.

Il cuore pulsante della nuova Ducati Desmo450 EDS è un motore monocilindrico Desmodronico derivato da quello della Desmo450 MX che è stato rivisto nell'erogazione con l'obiettivo di migliorare trazione e controllo da parte del pilota. Tale unità eroga 54 CV, che possono aumentare fino a 56 CV adottando lo scarico Akrapovič che si può avere come optional.

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