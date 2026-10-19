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CFMoto V4 SR-RR, spunta anche il turbo: cosa rivelano i brevetti

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30 minuti fa - L'ipotesi dai brevetti

Undici brevetti CFMoto dedicati al motore V4 rivelano alcune soluzioni tecniche della nuova SR-RR
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Lo sappiamo moto bene, CFMoto sta lavorando allo sviluppo della V4 SR-RR, una superbike che punta dritta a sfidare sul mercato modelli del calibro della Ducati Panigale V4. La moto cinese promette un'aerodinamica sofisticata, una ciclistica raffinata e oltre 200 CV di potenza. A quanto pare, la casa cinese ha valutato anche una possibile versione turbo della moto, almeno così traspare da alcuni brevetti.

Un V4 turbo avrebbe senso?

L'azienda cinese ha depositato undici brevetti in Cina per il motore V4, denominato internamente V.04. La maggior parte dei documenti, presi singolarmente, riguarda dettagli minori. Tuttavia, presi nel loro insieme, rivelano le decisioni tecniche prese dagli ingegneri. Una però, è particolarmente curiosa.

CFMoto V4, brevetti

Infatti, un brevetto descrive esplicitamente una versione turbo del motore V4. Ovviamente è un brevetto e come tale potrebbe anche essere messo del cassetto. CFMoto, però, ha pensato anche a una variante sovralimentata del nuovo V4. Non è chiaro, comunque, se sia pensata per un utilizzo su strada o in pista.

CFMoto V4, brevetti

Questo porta naturalmente a chiedersi se esista una versione della moto sovralimentata, simile alla Kawasaki Ninja H2. Non sarebbe strano ma fino a ora non se ne era mai parlato. C'è pure la possibilità che questa versione del V4 possa non essere destinata alla moto. Potrebbe essere infatti pensata per altre tipologie di veicoli.

CFMoto V4, le specifiche

In attesa di saperne di più, gli altri brevetti svelano alcune delle specifiche del motore della moto. Per esempio, troveremo un sistema di aspirazione a geometria variabile, oltre a una distribuzione a bilancieri a dito.

I dati relativi alle prestazioni sono leggermente cambiati nel tempo. Alla sua presentazione iniziale a EICMA 2024 di Milano, il motore V4 fu esposto come modello sezionato in una teca di vetro. Un pannello informativo indicava 212 CV (156 kW) a 14.500 giri/min e 114 Nm a 12.500 giri/min. Con il concept della moto completa presentato a EICMA 2025, CFMoto parlò poi di circa 210 CV (154 kW). Si dice che il solo motore pesi 61,5 kg a secco.

Fonte: Motorcycles News

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