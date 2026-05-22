BMW: una nuova sportiva in arrivo. Quando? Prestissimo

I social hanno anticipato qualcosa, l'appuntamento è per oggi alle 17. Come sarà la M 1000 RR che si nasconde sotto al telo?

Dopo la Vision K 18, ''Show bike'' presentata al Concorso d'Eleganza di Villa d'Este, è ancora tempo di novità in casa BMW Motorrad. I teaser sui social stavolta sono meno enigmatici del solito e lasciano intendere molto della nuova moto che la Casa Bavarse svelerà questa sera alle ore 17 italiane.

Una speciale RR che tributa il TT dell'Isola di Man

Gli indizi lasciati dal costruttore sui propri canali social sono due: la foto di un serbatoio riportante la scritta ''Mountain Course since 1911'' e un reel in cui si riconosce la silhouette della supersportiva di punta, ovvero la M 1000 RR, nella penombra. Che si tratti della versione più estrema è lo stesso costruttore a confermalo, utilizzando il nome del modello come hashtag.

Il mistero dunque è pressoché risolto. Oggi, nel tardo pomeriggio, BMW tributerà l'inizio dell'edizione 2026 della road race più famosa al mondo con uno speciale allestimento della sua ammiraglia, rimanete sintonizzati sui nostri canali per scoprirene tutti i dettagli tecnici ed estetici. Ah, preparatevi: sarà un'edizione espressamente limitata.

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