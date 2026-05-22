BMW: una nuova sportiva in arrivo. Quando? Prestissimo

Dopo la Vision K 18, ''Show bike'' presentata al Concorso d'Eleganza di Villa d'Este, è ancora tempo di novità in casa BMW Motorrad. I teaser sui social stavolta sono meno enigmatici del solito e lasciano intendere molto della nuova moto che la Casa Bavarse svelerà questa sera alle ore 17 italiane.
Una speciale RR che tributa il TT dell'Isola di Man
Gli indizi lasciati dal costruttore sui propri canali social sono due: la foto di un serbatoio riportante la scritta ''Mountain Course since 1911'' e un reel in cui si riconosce la silhouette della supersportiva di punta, ovvero la M 1000 RR, nella penombra. Che si tratti della versione più estrema è lo stesso costruttore a confermalo, utilizzando il nome del modello come hashtag.
Il mistero dunque è pressoché risolto. Oggi, nel tardo pomeriggio, BMW tributerà l'inizio dell'edizione 2026 della road race più famosa al mondo con uno speciale allestimento della sua ammiraglia, rimanete sintonizzati sui nostri canali per scoprirene tutti i dettagli tecnici ed estetici. Ah, preparatevi: sarà un'edizione espressamente limitata.
Un talento naturale, nel senso che si è ritrovato a seguire la sezione Moto dopo aver svolto in passato ogni mestiere immaginabile, tranne quello di web editor. Ad aiutarlo, un amore smisurato per tutto ciò che gira attorno alle due ruote, oltre a una contagiosa simpatia e a una professionalità esemplare, che in breve tempo hanno contribuito a fare di Danilo un personaggio amato da colleghi e appassionati. Presto o tardi, il volume della musica che ascolta in cuffia mentre scrive le sue prove ne farà un centauro sordo più di uno scarico privo di Db killer.