Bagster Puppy: la borsa da moto pensata per viaggiare con il tuo cane

Viaggiare in moto con il proprio animale domestico? L'articolo 170 del Codice della Strada dice di si a patto che i nostri amici a 4 zampe siano custoditi in apposita gabbia o contenitore. Tra le soluzioni che permettono di viaggiare con gli animali in moto c'è Bagster Puppy. Si tratta di una borsa da serbatoio progettata per trasportare al suo interno un cane di piccola taglia, garantendo al contempo il comfort dell’animale e la sicurezza del motociclista.
Com'è fatta
Due sono le versioni disponibili a cui corrispondono dimensioni differenti. Si potrà scegliere tra Puppy Small da 20 litri o tra Puppy da 30 litri. I motociclisti potranno quindi acquistare il modello con il volume più adatto al trasporto del proprio cane, fermo restando un peso massimo dell'animale di 8 kg. L'apertura superiore facilita l'inserimento del cane all'interno della borsa, mentre la finestra trasparente lascia entrare la luce e permette all'animale di mantenere il contatto visivo con l'esterno.
Non mancano apposite aperture di ventilazione che favoriscono la circolazione dell'aria. C'è poi una cinghia di sicurezza interna che contribuisce a tenere il cane al sicuro durante il viaggio. La borsa da serbatoio dispone anche di comode tasche laterali per poter trasportare piccoli oggetti essenziali come guinzaglio, documenti, croccantini o accessori. Per garantire la massima igiene, la fodera inferiore può essere facilmente rimossa per poter essere lavata.
Puppy può essere facilmente installata sul serbatoio della moto utilizzando un copri serbatoio Bagaster o un supporto universale Easy Road. In tal modo la bora può essere installata su di un'ampia gamma di moto.
Prezzi
Quanto costa Bagster Puppy? 184 euro nella versione da 20 litri o 209 euro in quella da 30 litri.
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).