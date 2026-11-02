Pneumatici all-season: otto tipi di gomme "4 stagioni" a confronto in video

Pneumatici all-season a confronto: i migliori secondo Tyre Reviews e le differenze su neve, bagnato e asciutto

Se stai pensando di sostituire le gomme della tua auto in vista della stagione fredda, con una scelta che ti permetta di aggirare in futuro l'obbligo del doppio cambio estive/invernali, gli pneumatici all-season (o all-weather) rappresentano un compromesso molto interessante per la mobilità di tutti i giorni.

Ma quali sono i migliori sul mercato? Il canale specializzato Tyre Reviews ha messo alla prova 8 modelli di pneumatici quattro stagioni in condizioni rigorose: neve, ghiaccio, asfalto bagnato, asciutto, comfort acustico e resistenza al rotolamento. Ecco cosa emerge dal test completo.

I protagonisti del test e le novità del segmento

Il mercato delle gomme quattro stagioni è in continua evoluzione e la concorrenza si fa sempre più agguerrita. Per questa prova sono stati messi a confronto otto pneumatici di differenti fasce e marchi:

Continental Secure Contact AW - la grande novità appena arrivata sul mercato

Michelin Cross Climate 2 AW - il punto di riferimento storico della categoria

Hankook Weatherflex GT - un'altra interessante novità

Goodyear Assurance Weather Ready 2

Pirelli Cinturato Weather Active

Falken Aklimate

Bridgestone WeatherPeak

Atturo AZ810 - la proposta economica di riferimento

Come sottolineato nel test, l'obiettivo non è trovare una gomma perfetta in assoluto, ma capire quale di questi prodotti risponda meglio alle tue reali esigenze di guida e al clima della tua zona.

Neve e ghiaccio: chi eccelle e chi fatica

Anche se guidi prevalentemente su strade asciutte o bagnate, la prova su fondo innevato resta il banco di prova più severo e interessante per una gomma all-season.

Sul fronte della trazione e frenata su neve, Michelin Cross Climate 2 AW conferma la sua leadership storica, garantendo un controllo eccezionale.

Primo a parimerito si posiziona il nuovo Continental Secure Contact AW, che nella prova di trazione è equivalente alle gomme francesi e si distingue per una grandissima prevedibilità e facilità di recupero anche oltre il limite.

Tra le sorprese positive c'è la gomma economica Atturo, che pur mancando di un po' di grip puro - specialmente in frenata, dove si piazza ultimo - si difende meglio del previsto rispetto a concorrenti molto più costosi.

Più in difficoltà le Falken Aklimate, che accusano un comportamento sottosterzante e spazi di frenata più lunghi sulla neve.

Comportamento sul bagnato e resistenza al rotolamento

La neve, però, non è il fondo che incontramo più di frequente sulle nostre strade e la stuazone più critica per gran parte dei chilometri è la pioggia: ecco perché, le prestazioni sul bagnato fanno la differenza nella classifica finale.

In questa categoria il nuovo Continental Secure Contact AW si prende la rivincita, risultando il migliore in frenata davanti a Michelin e offrendo una sicurezza e una costanza di rendimento elevatissime. Anche se l'aquaplaning è il suo tallone d'Achille: infatti è settimo sia nella prova in rettilineo sia in quella in curva.

Ottimo anche il comportamento del Goodyear Assurance Weather Ready 2 e dell'Hankook Weatherflex GT, che stupisce per precisione di guida, sterzo diretto e comfort.

Meno brillante il Bridgestone WeatherPeak, che sul bagnato mostra limiti di aderenza e spazi di arresto allungati, comportandosi quasi più come uno pneumatico strettamente invernale che un all-season. Anche se si riscatta nell'aquaplaning: secondo in rettilineo e terzo in curva.

Le prestazioni sull'asciutto: frenata e stabilità

Sulle strade asciutte, dove l'all-season deve garantire la risposta di uno pneumatico stradale estivo senza cedere a derive marcate, la frenata rivela distacchi importanti.

Il Michelin Cross Climate 2 AW conquista il gradino più alto del podio staccando gli avversari a parità di velocità, con Goodyear e Atturo (forse a sorpresa) appaiati in seconda posizione per efficienza d'arresto.

Il nuovo Continental cede qualcosa in termini di metri di frenata pur mantenendo un'ottima stabilità nei cambi di corsia e nell'handling veloce. Al contrario, Bridgestone e Falken faticano maggiormente, registrando spazi d'arresto fino al 10% più lunghi rispetto ai primi della classe.

Anche se, va sottolineato, Falken è stato il più veloce nel giro di handling sull'asciutto, mentre il Michelin ha ottenuto la migliore valutazione soggettiva per precisione e sensibilità dello sterzo.

Comfort acustico, assorbimento e resistenza al rotolamento

Quando parliamo di utilizzo quotidiano, l'insonorizzazione del battistrada e la capacità di assorbire le asperità dell'asfalto contano quanto l'aderenza.

Nella valutazione soggettiva dell'assorbimento delle asperità e delle vibrazioni, l'Hankook Weatherflex GT si impone come il più confortevole del gruppo. Il primato nella silenziosità esterna spetta invece al Pirelli Cinturato WeatherActive, che precede Atturo, Bridgestone e Continental nella misurazione del rumore di rotolamento.

Infine, la resistenza al rotolamento incide direttamente sui consumi di carburante: la gomma più efficiente risulta l'economica Atturo, seguita a breve distanza da Continental e Pirelli. La coperta più corta la mostra il Goodyear, che per via dell'elevata resistenza al rotolamento può generare una spesa addizionale di carburante quantificabile nell'ordine di oltre 100 euro all'anno per chi percorre circa 20.000 km.

Il verdetto finale: quale gomma scegliere?

Alla fine dei test, la classifica generale vede un ex aequo in prima posizione tra due prodotti di altissimo livello ma con filosofie differenti:

Continental Secure Contact AW e Michelin Cross Climate 2 AW si dividono il gradino più alto del podio. Scegli Continental se vivi in un'area dove le precipitazioni piovose prevalgono sulla neve e cerchi un equilibrio eccezionale sul bagnato; opta per Michelin se affronti fondi innevati e ghiacciati con maggiore frequenza durante l'anno.

Subito detro, ma sempre sul podio, troviamo l'ottimo Hankook Weatherflex GT in terza posizione, capace di unire comfort, guidabilità e un prezzo competitivo.

Ottimi piazzamenti anche per Goodyear e per la sorpresa economica Atturo, ideale per chi ha un budget limitato ma non vuole rinunciare a una gomma dignitosa nelle zone con climi miti.

Attenzione: i risultati de vari test si riferiscono agli pneumatici in misura 235/45 R18 e distribuiti in Nord America. Gli stessi test possono dare esiti differenti nel caso di gomme realizzate in altri siti produttivi o montate su auto differenti da quelle del video.

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