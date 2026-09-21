Carabinieri e Pirelli insieme per testare le gomme Cyber Tyre che mappano le buche di Roma con l’AI

L’Arma dei Carabinieri e Pirelli hanno firmato un accordo per sperimentare la Cyber Tyre su cinque Alfa Romeo Tonale in dotazione al Nucleo Radiomobile di Roma. L’obiettivo è «monitorare lo stato di salute dell’infrastruttura stradale della Capitale per identificare potenziali fattori di rischio e contribuire al miglioramento della sicurezza stradale».

Come funziona la Cyber Tyre

La Cyber Tyre non nasce per le strade cittadine. Pirelli l’ha sviluppata a partire dall’esperienza maturata in Formula 1, dove lo pneumatico smette di essere un semplice componente meccanico e diventa un sensore avanzato capace di raccogliere, elaborare e trasmettere informazioni in tempo reale. Alla base ci sono sensori fisici che rilevano pressione, temperatura e livello di usura, affiancati da “sensori virtuali” che ricostruiscono parametri non misurabili direttamente, come la distribuzione della temperatura sull’intero pneumatico. Un sistema di intelligenza artificiale accelera l’elaborazione di questi dati, riducendo a pochi istanti simulazioni che un tempo richiedevano giorni di calcolo.

Per l’applicazione con l’Arma dei Carabinieri, il sistema individua «anomalie della pavimentazione o problemi della segnaletica», trasmettendo le informazioni ai sistemi di bordo e a piattaforme dedicate. L’elaborazione dei dati, per questo progetto specifico, è affidata al partner tecnologico Univrses. La tecnologia era già stata adottata anche da Aston Martin per applicazioni sportive di alta gamma e in passato era stata impiegata sempre per il monitoraggio della rete viaria. La stessa tecnologia era già stata testata con Movyon, la società di Autostrade per l’Italia, e con la Regione Puglia. La novità, in questo caso, è l’applicazione a un corpo di polizia, con le pattuglie del Radiomobile che diventano di fatto anche un sensore mobile per la mappatura delle strade romane, ampiamente note per lo stato di degrado in cui versa buona parte del manto stradale.

Il comandante generale dell’Arma, il generale Salvatore Luongo, ha definito l’iniziativa «un passo tecnologico che si allinea pienamente alla nostra visione», mentre il presidente esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, ha sottolineato che si tratta di «un sistema capace di operare senza soluzione di continuità su pneumatici sottoposti a continua usura», riferendosi alla capacità della Cyber Tyre di continuare a raccogliere dati affidabili anche con la gomma consumata dall’uso quotidiano di una pattuglia.

VEDI ANCHE

Tags