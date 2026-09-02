Pirelli P Zero e P Zero Trofeo RS: pneumatici high performance per la Bentley Supersports

Pirelli (guarda la homepage di Pirelli) continua la sua collaborazione con Bentley, che risale agli anni Ottanta quando da Crewe arrivavano modelli come la Mulsanne Turbo R e RT. Oggi, il costruttore italiano ha sviluppato due pneumatici con diametro 22 pollici per la Bentley Supersports, variante “racing” della Continental GT (guarda Bentley Supersports).

Pirelli P Zero e P Zero RS Trofeo: pneumatici in esclusiva per la Bentley Supersports

Due pneumatici su misura

Si tratta del modello P Zero, destinato all'uso stradale, e del P Zero Trofeo RS, pneumatico semi-slick omologato per la strada, ma pensato anche per la pista. Entrambi portano la marcatura “B”, riservata ai prodotti specifici per la Casa britannica.

Pirelli P Zero e P Zero RS Trofeo: prestazioni al top su strada e in pista con la supercar inglese

Prestazioni in pista

Con il Trofeo RS, la Supersports raggiunge un picco di accelerazione laterale di 1,3g, migliorando di circa il 30% la velocità in curva rispetto alla Continental GT Speed.

Tale è la tenuta di strada che durante i test, il grip ha superato le soglie previste dall’elettronica della vettura, che ha attivato il pretensionatore delle cinture. Struttura, mescole e battistrada sono stati definiti attraverso il programma Perfect Fit, con prove virtuali, su strada e in pista in una stretta collaborazione fra tecnici Pirelli e Bentley.

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