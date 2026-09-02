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Pirelli P Zero e P Zero Trofeo RS: pneumatici high performance per la Bentley Supersports

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4 ore fa - Diametro di 22 pollici e tanto grip per strada e pista

Due soluzioni sviluppate per la supercar britannica: una versione stradale e una semi-slick più orientata alla pista
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Pirelli (guarda la homepage di Pirelli) continua la sua collaborazione con Bentley, che risale agli anni Ottanta quando da Crewe arrivavano modelli come la Mulsanne Turbo R e RT. Oggi, il costruttore italiano ha sviluppato due pneumatici con diametro 22 pollici per la Bentley Supersports, variante “racing” della Continental GT (guarda Bentley Supersports).

Pirelli P Zero e P Zero RS Trofeo: pneumatici in esclusiva per la Bentley Supersports

Due pneumatici su misura

Si tratta del modello P Zero, destinato all'uso stradale, e del P Zero Trofeo RS, pneumatico semi-slick omologato per la strada, ma pensato anche per la pista. Entrambi portano la marcatura “B”, riservata ai prodotti specifici per la Casa britannica.

Pirelli P Zero e P Zero RS Trofeo: prestazioni al top su strada e in pista con la supercar inglese

Prestazioni in pista

Con il Trofeo RS, la Supersports raggiunge un picco di accelerazione laterale di 1,3g, migliorando di circa il 30% la velocità in curva rispetto alla Continental GT Speed.

Tale è la tenuta di strada che durante i test, il grip ha superato le soglie previste dall’elettronica della vettura, che ha attivato il pretensionatore delle cinture. Struttura, mescole e battistrada sono stati definiti attraverso il programma Perfect Fit, con prove virtuali, su strada e in pista in una stretta collaborazione fra tecnici Pirelli e Bentley.

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Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.

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