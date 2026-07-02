Bentley Supersports, Mulliner firma una livrea asimmetrica esclusiva

La Bentley Supersports (guarda Bentley Supersports) conferma il ruolo di versione più estrema della Continental GT, affiancando a una meccanica calibrata sulle massime prestazioni un programma di personalizzazione ancora più esclusivo.

Bentley Supersports Dragon by Mulliner: una limited edition dalla colorazione audace

Personalizzazione ancora più ricercata

Il reparto Bentley Mulliner ha infatti sviluppato un nuovo Design Theme dedicato ai clienti che desiderano distinguersi con dettagli unici. La produzione della vettura resta limitata a 500 esemplari, mentre la protagonista assoluta diventa una spettacolare livrea asimmetrica, caratterizzata da una raffinata sfumatura bicolore che attraversa l'intera carrozzeria invece di seguire il tradizionale schema a fasce.

Bentley Supersports Dragon by Mulliner: sfumatura nera e rossa e numero 8

Colori e dettagli esclusivi

La configurazione mostrata abbina il nero Black Crystal sul lato del guidatore al rosso Dragon Red sul lato del passeggero, creando un forte effetto visivo. A completare il design troviamo una striscia rossa decentrata, un numero 8 sulla griglia anteriore e ulteriori dettagli in rosso sugli elementi aerodinamici in fibra di carbonio. Il concetto di asimmetria prosegue anche nell' abitacolo a due posti, dove il sedile del guidatore è rifinito in rosso e quello del passeggero in nero. Gli interni sono rivestiti in pelle integrale con lavorazioni dedicate alla Supersports.

Bentley Supersports Dragon by Mulliner: interni su misura ispirati al colore carrozzeria

Tre temi cromatici disponibili

Accanto alla configurazione Dragon nera e rossa, Mulliner propone anche la variante Electric, che combina tonalità di blu sia per la carrozzeria sia per l'abitacolo, e la più sobria Brodgar, con esterni nelle sfumature giallo pallido e rivestimenti interni color cammello e Beluga. Per chi desidera una personalizzazione ancora più esclusiva, la casa britannica offre inoltre la possibilità di sviluppare combinazioni cromatiche dedicate attraverso la propria rete di concessionari.

Bentley Supersports Dragon by Mulliner: V8 biturbo da 666 CV e 800 Nm

V8 da 666 CV e debutto a Goodwood

Sotto il cofano non cambia nulla: il V8 biturboda 4,0 litri continua a sviluppare 666 CV e 800 Nm, scaricando la potenza esclusivamente sulle ruote posteriori tramite un cambio automatico a doppia frizione a otto rapporti. Con una massa dichiarata di 1.999 kg, la Supersports è la Bentley stradale più leggera degli ultimi 85 anni e si conferma una vera supercar. Il nuovo pacchetto estetico sarà presentato al Goodwood Festival of Speed ​​2026 (guarda la homepage di Goodwod Festival of Speed ​​2026) che si terrà dal 9 al 12 luglio, mentre il prezzo della vettura non è stato comunicato, ma la versione standard della Supersport parte da oltre 450.000 euro, al quale andrà aggiunto il costo dell'allestimento firmato Mulliner (guarda la homepage di Bentley). A voi piace questa colorazione audace per la GT inglese? Diteci la vostra.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 02/07/2026