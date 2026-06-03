Bentley Flying Spur 2026 si aggiorna con un restyling: ecco come cambia

L'abbiamo vista protagonista di foto spia e adesso ci siamo. Bentley ha infatti annunciato l'arrivo della nuova Flying Spur. Si tratta di un qualcosa di più che di un semplice restyling. La casa automobilistica non si è limitata ad alcuni ritocchi al design perché ha voluto reintrodurre la Flying Spur S dotata della nuova motorizzazione Ultra Performance Hybrid. Entriamo nei dettagli e scopriamo tutte le principali novità.

Bentley Flying Spur, vista laterale

Come cambia la nuova Bentley Flying Spur

Le novità principali di design le troviamo davanti con un frontale che è stato ridisegnato. Via i doppi fari perché sul nuovo modello troviamo fari singoli, una novità assoluta per una berlina Bentley dal 1962. Gruppi ottici che assumono su questo modello una forma ellittica. Cofano e paraurti sono stati rivisti, così pure la griglia della vettura. Al posteriore, i designer Bentley hanno rivisto le forme del portellone, mentre i gruppi ottici presentano una nuova grafica. A completare le modifiche esterne ci sono nuove finiture per i cerchi da 22 pollici, disponibili come optional sia sui modelli Azure che S. Con questo aggiornamento, arriva pure la nuova colorazione Dark Teal.

Per quanto riguarda l'abitacolo, invece, si punta ovviamente sempre sul lusso. Con il ritorno del modello S, il numero di stili di sedili disponibili aumenta a cinque, ognuno dei quali richiede 12 ore di lavorazione artigianale. Arriva quella che viene chiamata Virtuoso Collection, una serie speciale che propone un sistema audio Naim for Mulliner, abbinato a materiali pregiati, ricami unici e dettagli in oro champagne. Il sistema Naim for Mulliner è stato ora sviluppato per offrire l'esperienza audio più coinvolgente di Bentley fino ad oggi. Può contare su ben 21 altoparlanti per garantire una fedeltà audio di altissimo livello.

Bentley Flying Spur, interni

Bentley Flying Spur S

L'ultima Flying Spur segna anche il ritorno del modello S maggiormente orientato alle prestazioni, che si riconosce per la Blackline Specification che offre un paraurti nero lucido, fari LED Matrix oscurati, scritte nere e terminali di scarico neri. Ci sono poi le calotte degli specchietti retrovisori e le minigonne laterali in nero Beluga.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, sotto al cofano troviamo il propulsore High Performance Hybrid, un V8 birtubo di 4 litri abbinato a un sistema ibrido in grado di erogare una potenza complessiva di 680 CV con 930 Nm di coppia, quasi il 20% in più rispetto a qualsiasi precedente modello Flying Spur S. In termini di prestazioni, da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi e velocità massima pari a 307 km/h.

Non solo potenza, comunque, perché la casa automobilistica ha lavorato anche sul setup di telaio e assetto. Troviamo quindi un differenziale posteriore elettronico a slittamento limitato, trazione integrale attiva, ammortizzatori a due valvole, torque vectoring e stabilizzazione attiva del rollio con tecnologia a 48 volt. La nuova Flying Spur è ordinabile da oggi, con consegne previste a partire dall'inizio del quarto trimestre del 2026.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 03/06/2026