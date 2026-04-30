Bentley Flying Spur, secondo restyling in arrivo: ecco come cambia

L'attuale Bentley Flying Spur è oramai alla terza generazione. È entrata in produzione nel 2019, con Stefan Sielaff a firmarne il design. Alla base di questa vettura la piattaforma del Gruppo Volkswagen utilizzata per la Continental di terza e quarta generazione, oltre che per la Porsche Panamera di seconda e terza generazione.

Ci si potrebbe quindi aspettare che, dato che questo modello non è più esattamente nuovo e inizia a mostrare i segni del tempo, l'azienda si appresti a lanciare una generazione completamente nuova. Del resto, la Flying Spur era già stata sottoposta a restyling nel 2024. A quanto pare non sarà così in quanto è arrivo un ulteriore facelift.

Bentley Flying Spur

Un nuovo aggiornamento in arrivo: le foto spia

Pare che la casa automobilistica voglia sfrutta al massimo la sua attuale ammiraglia con un ulteriore aggiornamento che è stato intercettato durante una sessione di test sul circuito tedesco del Nürburgring. Stando a quanto si riesce a vedere, sono presenti fari completamente nuovi, molto simili a quelli dell'ultima Continental, sebbene parzialmente coperti da adesivi per celare le forme definitive.

La griglia sembra mantenere le stesse dimensioni, ma il disegno è nuovo, così come il paraurti anteriore che ospita un'ampia presa d'aria nella parte inferiore, oltre a due piccole prese d'aria sotto i fari. I veri fanali posteriori sono nascosti sotto altri adesivi e anche il paraurti appare essere stato modificato.

Bentley Flying Spur

Gli interni non si vedono ma potrebbero arrivare novità, soprattutto sul fronte della tecnologia. In ogni caso, stiamo parlando di una Bentley e quindi avremo interni sempre lussuosi con finiture premium.

La prossima Bentley Flying Spur potrebbe anche presentare alcune modifiche tecniche per migliorare alcuni aspetti, come il comfort generale. Novità anche di motore? Non lo sappiamo ma difficilmente arriveranno grandi cambiamenti. Non rimane quindi che attendere ulteriori novità sull'introduzione del restyling.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 30/04/2026