Bentley inaugura la Bespoke Series: cento Continental tra lusso su misura e tecnologia ibrida

Con la nuova Bentley ( guarda la homepage di Bentley ), il marchio britannico inaugura un programma di lanci annuali dedicato alle serie limitate.

Una nuova strategia per le edizioni speciali

Il progetto prende il nome di Bespoke Series ed è sviluppato dalla divisione Mulliner, da sempre specializzata nella personalizzazione. La prima collezione comprende cento esemplari basati sulle versioni Continental GT S e ​​Continental GT S Convertible, introdotte con una strategia ispirata a una casa di moda di lusso. L'obiettivo è proporre modelli esclusivi seguendo tendenze estetiche e preferenze cromatiche in continua evoluzione.

Bentley Continental GT S Bespoke Series by Mulliner: edizione limitata della supercar inglese

Colori dedicati e dettagli esclusivi

La prima serie sarà disponibile in sei colori di carrozzeria sviluppata appositamente per questa edizione. Ogni vettura si distingue per una fascia centrale con finitura Beluga e perla, oltre a dettagli esterni in nero lucido e all'allestimento Blackline. Completano l'estetica i cerchi neri da 22'' con logo “B” autolivellante e proiezioni luminose si animano all'apertura delle portiere.



Bentley Continental GT S Bespoke Series by Mulliner: dettaglio sulle finiture della carrozzeria

Abitacolo curato nei minimi dettagli

Gli interni adottano sedili con perforazioni dedicate, inserti cromati scuri e targhette identificative “By Mulliner”. La plancia, verniciata in tinta con l'esterno, si abbina al display rotante e all'illuminazione ambientale. I rivestimenti combinano una tripla suddivisione cromatica che unisce accenti personalizzati, pelle principale Jet Black e tonalità secondaria Beluga. Ogni esemplare include inoltre un esclusivo telo copriauto realizzato su misura.

Bentley Continental GT S Bespoke Series by Mulliner: il lussuoso abitacolo su misura

Powertrain ibrido ad alte prestazioni

Sotto il cofano trova posto un sistema ibrido composto da un motore V8 biturbo da 4,0 litri, un'unità elettrica e una batteria da 25,9 kWh. La potenza complessiva raggiunge 680 CV e 930 Nm di coppia, consentendo uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi. La velocità massima dichiarata è di 306 km/h, mentre l'autonomia in modalità elettrica può arrivare fino a 80 chilometri.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 17/06/2026