Cambio gomme invernali 2026, dal 15 ottobre via libera: cosa bisogna sapere

Fa ancora caldo e probabilmente pochi stanno già pensando alla stagione invernale. Eppure siamo già arrivati al 15 ottobre. Questo significa che a partire da oggi sarà possibile montare le gomme invernali. Ricordiamo che oggi non scatta l'obbligo di dotare la propria vettura delle dotazioni invernali ma si apre quella finestra temporale che permette agli automobilisti di mettersi in regola prima che scatti l'obbligo vero e proprio e cioè il 15 novembre. Obbligo che, poi, come tutti gli anni, terminerà il 15 aprile.

La normativa concede infatti 30 giorni per mettersi in regola. Ricordiamo, comunque, che non c’è l’obbligo di montare per forza pneumatici invernali o all season (marcature M+S) a patto di avere a bordo le catene da neve o le ''calze da neve'' omologate secondo quanto previsto dalla normativa UNI EN 16662-1.

Cambio gomme invernali 2026

Da oggi, dunque, gli automobilisti italiani possono iniziare a montare sulla propria vettura pneumatici invernali. Sul Libretto di Circolazione si possono trovare tutte le misure destinate sia agli pneumatici estivi e sia a quelle dedicate alle gomme invernali M+S. Vale la pena di notare che l'utilizzo degli pneumatici invernali nel periodo 15 novembre-15 aprile (più il mese di tempo per mettersi in regola) vale per le gomme con indice di velocità inferiore rispetto a quello riportato sulla documentazione del veicolo.

Come chiarito da tempo da una circolare del Ministero dei Trasporti, le gomme invernali che rispettano le caratteristiche riportate sulla documentazione del veicolo, compreso l’indice di velocità, possono essere utilizzate tutto l'anno. Almeno teoricamente dato che utilizzare gli pneumatici invernali anche in estate ha poco senso.

Gli obblighi

Dicevamo, dal 15 novembre scatta l'obbligo delle coperture invernali. Obbligo in realtà valido sulle strade extraurbane e sulle autostrade dove sono presenti degli appositi cartelli. Tuttavia, ci possono essere alcuni casi, come in montagna, dove tale obbligo può essere esteso anche alle aree urbane. Per verificare la presenza di eventuali ordinanze locali apposite è possibile recarsi sul sito ''Pneumatici Sotto Controllo'' (cliccate qui).

Gomme 4 stagioni o invernali?

Gli inverni non sono più quelli di una volta e le temperature sono molto più miti. Una situazione che rende le gomme 4 Stagioni una scelta sempre più interessante, soprattutto su alcune categorie di veicoli. Possono essere utilizzate tutto l'anno legalmente anche nei tratti dove vige l'obbligo delle dotazioni invernali. A meno che quindi non si abiti in montagna o non si frequenti molto la montagna in inverno, le All Season possono essere un'opzione interessante.

Come riconoscere le gomme invernali?

Molto facilmente. Infatti si può trovare sullo pneumatico la sigla M+S, acronimo di mud and snow, cioè fango e neve. Inoltre, alcune gomme mostrano pure il simbolo 3PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake, banalmente un fiocco di neve dentro una montagna). Si tratta di un simbolo che indica che lo pneumatico ha superato specifici test di prestazione sulla neve.

Un'occasione per far verificare lo stato delle gomme

Il periodo del cambio gomme invernali 2026 può essere anche l'occasione di far verificare lo stato di usura delle proprie gomme estive/invernali da parte di un gommista di fiducia che ci dirà se è tempo di cambiarle. Del resto, sulla sicurezza non si può risparmiare e un cattivo stato degli pneumatici può pregiudicare le tenuta di strada.

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