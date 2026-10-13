Pirelli Scorpion Winter 3: più equilibrio tra neve, bagnato e asciutto con il nuovo invernale per SUV

Pirelli completa il rinnovamento della propria gamma invernale con lo Scorpion Winter 3, uno pneumatico progettato per le esigenze dei SUV, segmento che rappresenta oltre il 50% del mercato globale.
Ecco il nuovo invernale
Masse elevate e baricentro alto richiedono soluzioni specifiche, sviluppate per garantire un buon equilibrio delle performance su neve, bagnato e asfalto asciutto (guarda anche Pirelli P Zero).
Le misure disponibili al lancio raggiungono la Classe A per l’aderenza sul bagnato, mentre la rumorosità rientra nelle classi Classe A-B dell’etichetta europea. È prevista anche la tecnologia Pirelli Elect, dedicata ai modelli elettrici e ibridi plug-in.
Pirelli Scorpion Winter 3: debutta il nuovo pneumatico invernale per SUV
Le soluzioni tecniche per affrontare l’inverno
Il progetto nasce dall’analisi del comportamento sotto carico elevato. L’impronta a terra ridisegnata mira a distribuire meglio le pressioni e a favorire una maggiore regolarità dell’usura, mantenendo nel tempo gli spigoli attivi responsabili dell’aderenza su neve e bagnato.
La geometria del battistrada comprende un canale centrale a zig-zag e soluzioni per trattenere la neve nelle scanalature; i tasselli irrigiditi migliorano la precisione di guida e la resistenza all’usura. La mescola, sviluppata sulla base dell’esperienza maturata con P Zero Winter 2, utilizza polimeri specifici per favorire il grip nelle diverse condizioni climatiche. Lo sviluppo combina simulazioni e prove fisiche attraverso il Virtual Development e i test dinamici sui percorsi innevati della Lapponia.
Pirelli Scorpion Winter 3: trenta misure per cerchi con diametro da 18 a 22 pollici
Trenta misure e tecnologie per la gamma invernale
La gamma comprende trenta misure, con diametri da 18 a 22 pollici, e può integrare sistemi come PNCS per ridurre il rumore nell’abitacolo e Seal Inside per limitare la perdita di pressione in caso di foratura. Lo Scorpion Winter 3 si inserisce nella tradizione Pirelli del primo equipaggiamento, contribuendo alle oltre 1.200 omologazioni della famiglia Scorpion.
Il debutto completa il rinnovamento della gamma invernale del marchio in vista del 15 novembre, data da cui in Italia scattano gli obblighi stagionali previsti dalla normativa, salvo diverse disposizioni locali.
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Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.