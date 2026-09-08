Multe sbagliate, nuovo Codice della Strada: potranno essere cancellate d'ufficio

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta lavorando a una nuova revisione del Codice della Strada attualmente in consultazione tra le associazioni del settore che dovranno esprimersi entro il 13 settembre. Novità ce ne saranno diverse ma dal testo base emerge una semplificazione che permetterà ai Comandi di Polizia di poter cancellare le multe ''sbagliate'', in autonomia. Si tratta di una bella sforbiciata alla burocrazia italiana che a volte è stata fonte di piccole ingiustizie.

Stop ai ricorsi, finalmente

Vittime di una multa sbagliata? Anche quando l'errore è palese, addirittura nero su banco sul verbale, c'è poco da fare perché si viene invitati a fare ricorso. Insomma, si deve aprire una pratica legale lunga e macchinosa che fa perdere un sacco di tempo. Per questo c'è chi alla fine vi rinuncia, preferendo pagare la sanzione anche perché quando si parla di ricorsi, l'esito non è mai davvero certo. Il Ministero sta quindi lavorando a una novità che permetterà di risolvere questa problematica: in presenza di una multa ''sbagliata'', la cancellazione potrà essere fatta direttamente dalla Polizia o dall'Amministrazione Pubblica, e non bisognerà più fare ricorso.

Si risparmierà non solo tempo ma anche soldi. Insomma, un bel passo avanti per tutti. Ovviamente bisognerà attendere che la nuova riforma del Codice della Strada venga approvata e poi la sua successiva entrata in vigore.

Multa sbagliate, ma che significa?

Per il momento sono stati identificati 8 scenari in cui le multe possono essere archiviate d'ufficio senza la necessità di dover fare ricorso. Quali sono?

Verbale della multa notificato a una persona estranea alla violazione Multa relativa a un veicolo di cui la persona che ha ricevuto il verbale non era più proprietaria al momento dell'infrazione Verbale notificato in un luogo diverso da quello previsto Verbale notificato oltre i termini previsti Trasgressore deceduto Sanzione emessa da un ufficio non competente Multa già pagata da un altro soggetto obbligato al medesimo pagamento Errata applicazione della norma contestata (errori che riguardano le qualità o i requisiti amministrativi del trasgressore o dell’obbligato in solido; il tipo di veicolo che ha commesso la violazione; i requisiti tecnici o amministrativi del mezzo con cui è stata commessa la violazione)

Archiviazione d'ufficio

Insomma, quando ci si troverà di fronte a uno degli 8 scenari raccontati in precedenza, il responsabile del comando di Polizia o dell’autorità che ha accertato la violazione sarà chiamato ad archiviare la sanzione d'ufficio. Obbligo, non facoltà. Il tutto automaticamente senza una richiesta formale del cittadino.

[Immagine di copertina realizzata con AI]

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