Codice della Strada, nuova tabella: 85 sanzioni inedite entrano nel sistema

Nuova revisione del Codice: 795 fattispecie, 66 aumenti e 85 nuove sanzioni. Ecco gli importi che interessano chi guida

Per chi guida, la partita sulle sanzioni non è ancora chiusa. Dopo avere fatto un passo indietro sull’obbligo di PEC per chi possiede una patente o un’auto - e dovrà effettuare la revisione - (leggi la notizia) e alle restrizioni per gli over 85, il ministero dei Trasporti mette mano per la terza volta al testo del nuovo Codice della Strada.

Nuovo Codice della Strada, cosa cambia ancora

La novità è una nuova tabella sanzionatoria, inviata ai soggetti coinvolti nella consultazione dopo il testo-base trasmesso lo scorso 7 agosto. Nel nuovo CdS 2026 vengono ridefiniti importi e casistiche che riguardano direttamente automobilisti e motociclisti.

Codice della Strada 2025: 85 nuove multe in arrivo per chi guida

Meno multe nel complesso, ma aumenti mirati

Il quadro comprende 795 fattispecie. Il ministero spiega: ''Si tratta di 795 fattispecie sanzionatorie, di cui solo 66 aumentate (l'8%), mentre tutte le altre sanzioni sono diminuite, alcune anche significativamente. Nel complesso'', ha fatto sapere il ministero di Piazza di Porta Pia, ''l'impatto sanzionatorio diminuisce rispetto a quello vigente di circa il 7%, considerando anche che una parte degli incrementi è di pochi euro''.

Restano ''casi ponderati di incrementi più consistenti per valutazione di pericolosità sociale della condotta o perché oggi la sanzione è sottovalutata''. Fra le multe interessate c’è quella per la violazione dell'obbligo di assicurazione, che passa da 866 a 1.000 euro. Per la precedenza durante immissione, retromarcia e inversione si sale invece da 42 a 80 euro.

Codice della Strada 2025: su 795 sanzioni solo 66 vedono l'importo aumentare

Sono 85 le nuove sanzioni nel Codice

Il ministero annuncia inoltre che ''sono state introdotte nuove fattispecie sanzionatorie, inserite in virtù delle segnalazioni della Polizia locale per comportamenti gravi che nel codice vigente non hanno ancora una sanzione ad hoc e che quindi pongono problemi interpretativi e applicativi: si tratta di 85 casi, pari all'11% del totale''.

Fra le novità figurano il divieto di accendere fuochi vicino alla strada, con importo da 250 a 1.000 euro, la circolazione con monopattini quando intralciano i pedoni (40 euro) e la circolazione sul marciapiede dei veicoli a due o tre ruote (40 euro). In altre parole, le sanzioni vengono ridisegnate con un saldo complessivo più basso, ma con aumenti concentrati sulle condotte ritenute più rischiose.

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