Gomme invernali 2026/2027: le migliori secondo Tyre Reviews

Quali sono le migliori gomme invernali per la stagione 2026/2027? Il video e i risultati del test indipendente di Tyre Reviews

L'autunno porta con sé il solito obbligo di cambiare le scarpe alla tua auto. Se stai cercando le migliori gomme invernali 2026/2027, i test di Tyre Reviews rimangono un punto di riferimento ed ecco che Jonathan Benson ha messo alla prova nove tra le principali coperture termiche del mercato nella misura 205/55 R17, analizzandole in ogni singola condizione d'impiego.

Come è stato condotto il test

I rilievi di Tyre Reviews non pesano tutti i parametri allo stesso modo, ma riflettono condizioni d'uso invernali piuttosto severe: molto più severe di chi, per capirci, abita in una grande città del nord dove spesso fa freddo, ma i fiocchi si vedono di rado. La valutazione finale assegna infatti il 40% del peso al bagnato, il 37,5% alla neve, il 10% all'asciutto, il 10% al comfort e il restante 2,5% al valore.

Benson ha rilevato spazi di arresto, trazione e tempi di percorrenza su handling per neve e bagnato, oltre a verificare aquaplaning longitudinale, frenata su asciutto, rumorosità interna e resistenza al rotolamento. Il tutto integrato dalle valutazioni soggettive sul feeling di guida.

Il vincitore e la classifica finale

Il primo gradino del podio spetta al Goodyear UltraGrip Performance 3, che conquista la vittoria assoluta grazie a prestazioni di vertice soprattutto sulla neve, dove domina tutte le prove principali.

Ecco come si compone la graduatoria completa:

Goodyear UltraGrip Performance 3 Continental WinterContact TS 870 P Pirelli Cinturato Winter 3 Bridgestone Blizzak 6 Michelin Alpin 7 Nokian Snowproof 3P Vredestein Wintrac Pro+ Hankook Winter i*cept RS3 Triangle WinterX TW401

L'analisi dei modelli ai vertici

Il Goodyear UltraGrip Performance 3 si dimostra il riferimento assoluto sulla neve, dove vince tutte le prove chiave: prima posizione in frenata, trazione e guidabilità, accompagnata dal miglior punteggio soggettivo per risposta e controllo. Mantiene un livello elevato sull'aquaplaning e sulla rumorosità di marcia, scontando soltanto uno spazio di arresto sul bagnato a metà classifica.

Al secondo posto il Continental WinterContact TS 870 P si conferma la scelta d'elezione per chi guida prevalentemente su asfalto umido. È il migliore del lotto per frenata sul bagnato (28,99 metri) e per tempo sul giro nella prova di handling sul bagnato, oltre a risultare il più silenzioso in abitacolo e a mostrare una buona efficienza sotto il profilo della resistenza al rotolamento.

Terza piazza meritata per il Pirelli Cinturato Winter 3. Il pneumatico italiano non cerca il primato isolato ma offre una consistenza invidiabile: si comporta molto bene sull'asciutto, risponde con prontezza sul bagnato e si mantiene costantemente a ridosso dei primi su ogni fondo.

Bridgestone, Michelin e le altre posizioni

Al quarto posto troviamo il Bridgestone Blizzak 6, un prodotto solido ed equilibrato, che mantiene prestazioni competitive sia sulla neve sia sul bagnato, senza però raggiungere la completezza dei primi tre.

Il Michelin Alpin 7 si piazza in quinta posizione, distinguendosi per caratteristiche diverse da quelle a cui la casa francese ci ha abituato in passato. In questa prova il Michelin brilla soprattutto sull'asciutto, dove conquista il miglior risultato nella frenata e la valutazione soggettiva più alta per handling. Pagherai tuttavia qualcosa sul fronte del comfort: nella valutazione dell'assorbimento è risultato il più rigido del gruppo.

Scendendo nella graduatoria, il Nokian Snowproof 3P e il Vredestein Wintrac Pro+ offrono spunti interessanti ma pagano qualche discontinuità di resa tra neve e bagnato, mentre l'Hankook Winter i*cept RS3 finisce in ottava posizione: pur rimanendo vicinissimo al gruppo nella trazione su neve, nel complesso non riesce a impensierire i modelli premium. Chiude la fila il Triangle WinterX TW401.

Quale gomma invernale dovresti scegliere, secondo Tyre Reviews?

In base ai dati emersi dal test, la scelta ideale dipende dai tuoi percorsi abituali:

Neve frequente e montagna: la scelta più convincente è il Goodyear UltraGrip Performance 3 .

Pioggia, autostrada e climi temperati: il Continental WinterContact TS 870 P garantisce i migliori margini di sicurezza su bagnato.

Massimo equilibrio e consistenza: la sfida si gioca tra Goodyear e Continental, con il Pirelli Cinturato Winter 3 come ottima alternativa per chi cerca reattività e resa costante.

Va comunque sottolineato che questa classifica non copre l'intero mercato, ma si riferisce alle nove proposte elencate, tutte esaminate nella specifica misura 205/55 R17. Non è quindi detto che misure diverse, o gli stessi pneumatici montati su un'auto differente, non possano fornire risultati anche leggermente dissimili.

VEDI ANCHE

Tags